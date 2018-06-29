Свердловские парламентарии провели выездное совещание в Академическом районе Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, представители руководства исполнительной власти региона и администрации Екатеринбурга обсудили на выездном совещании перспективы развития самого молодого района Екатеринбурга – Академического. Осмотрев знаковые объекты района, участники совещания говорили о совершенствовании государственно-частного партнерства (ГЧП) как залоге развития этого проекта комплексного освоения территории (КОТ).

По словам заместителя председателя Зконодательного Собрания Виктора Маслакова, проект КОТ "Академический" был утвержден РФ в 2006 году, и из 21 утвержденного тогда проекта он единственный, который не прерывался все эти годы. "Это единственный проект, находящийся в федеральной повестке все эти годы и финансируемый в рамках профильной федеральной программы развития территорий. Поэтому мы внимательно следим за развитием Академического и поддерживаем все происходящее здесь", - отметил зампред парламента.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в Заксобрании, председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой, отдельного обсуждения потребовала главная особенность района – он молодой. "Здесь в шаговой доступности спортивная инфраструктура – воркауты, спортивные площадки. Но жители района позиционируют себя как будущие олимпийские чемпионы, и с этой точки зрения необходимы крупные объекты физкультуры и спорта, а также объекты дополнительного образования – и маленькие, и взрослые, проживающие здесь, должны иметь возможность развивать свои способности и таланты", - отметила она.

Как сказал зампред комитета регионального Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Михаил Клименко, профильный комитет рассмотрит вопрос софинансирования проектов в "Академическом" и участия их в государственных программах. "Все вопросы, которые мы сегодня рассматривали, надеюсь, найдут отражение в том числе в посылах бюджета 2019 и плановый период 2020-21 годов. Район развивается, соответствующие механизмы для этого есть", - сказал парламентарий.

Генеральный директор АО "РСГ Академическое" Виктор Кривошеин констатировал, что все эти годы компания "не только занимается строительством квадратных метров, но и создает социальную среду". "Построено порядка девяти детских садов, четыре школы, и в ближайшие годы мы продолжим это – возведем четыре детских сада и две школы именно в строящихся новых кварталах", - сказал Кривошеин.

На совещании гендиректор сообщил, что в 2006-2017 году в районе было построено 1,139 млн кв. метров жилья, в 2018-2023 будет построено еще 944 тыс. Активная позиция компании воплощается в том числе в участии в решении проблем обманутых дольщиков – "РСГ Академическое" готово предоставить 266 гражданам, включенным в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков, 108 квартир общей стоимостью 450 млн рублей.

Об "Академическом"

Микрорайон "Академический" строится в Екатеринбурге на территории 1300 га, в нем будут проживать более 325 тыс жителей. Объём жилья составляет 9 млн кв м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры – 4,2 млн кв м. На сегодняшний день это крупнейший градостроительный проект комплексного освоения территории в России и Европе. Девелопер проекта - ГК "КОРТРОС", архитекторы - бюро Valode & Pistre architectes.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ Академический".

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