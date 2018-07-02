Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания "Норникель" стала генеральным партнером "ПРИОРИТЕТА-2018"

Новости партнеров
2 июля, 10:06 UTC+3

Компания выступает генеральным партнером премии третий год подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы

Генеральным партнером главной Национальной премии России в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ" нынешнего года стал крупнейший в мире производитель рафинированного палладия и никеля – компания "Норникель".  Лидер горно-металлургической промышленности России стал генеральным партнером премии третий год подряд.

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2018 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2018" примет участие больше 450 компаний.

Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия", ФТС и ФАС России.

"Норникель"  является ведущим мировым производителем палладия, никеля, кобальта, платины, родия и меди.  Также компания производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы «Норникель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Стратегия компании – развитие первоклассных активов, модернизация действующих активов для повышения эффективности и создание новых экологичных и безопасных производственных мощностей. Ее миссия — эффективно используя природные ресурсы и акционерный капитал, обеспечивать человечество цветными металлами, которые делают мир надежнее, и помогают воплощать надежды людей на развитие и технологический прогресс.

За 2017 год консолидированная выручка увеличилась на 11% год-к-году до $9,1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 2% год-к-году до $4 млрд. Рентабельность EBITDA составила 44%, что является одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли. Объем капитальных вложений компании увеличился на 17% до $2 млрд. В 2017 "Норникель" — единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира, который традиционно составляет журнал Forbes.

Компанию "Норникель" и премию "ПРИОРИТЕТ" объединяет общий курс на импортозамещение – важнейшую задачу экономического развития России по обеспечению встраивания отечественных компаний в глобальные производственные и технологические альянсы, рост их конкурентоспособности на международном и российском рынках.

https://www.nornickel.ru/

Организатор: КГ "Деловая Лига"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный партнер: ГМК "Норильский никель"

Официальный партнер: Группа ПАО "ММК"

Отраслевой партнер: ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

Пресс-центр Оргкомитета премии ПРИОРИТЕТ:
Филимонова Екатерина
filimonova@prioritetaward.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
Дружелюбный ЧМ-2018
Как будет повышаться пенсионный возраст
Закрытие Никелевого завода
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
4
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
5
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
6
СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости