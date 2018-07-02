Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие

В 2018 году российская система обязательного медицинского страхования, а вместе с ней - и система ОМС Свердловской области отмечают 25-летие. До того, как стать основным источником финансирования больниц и главным гарантом безопасности пациента при получении им медпомощи, этот социальный институт прошел большой путь.

Хотя полис ОМС есть практически у каждого россиянина, мало кто знает, какие права и гарантии дает сегодня обязательное медицинское страхование. Какая часть налогов работающего человека уходит в Фонд и кто оплачивает помощь тем, кто нигде не работает? Как формируется бюджет системы и каждой конкретной больницы? Как влиять на качество оказываемой помощи и к кому обращаться, если права нарушены?

В рамках совместного проекта Свердловского ТФОМС и ТАСС "ОМС: ликбез" эксперты отвечают на самые частые вопросы, возникающие к системе обязательного медицинского страхования.

-Как оплачивалась помощь раньше, до появления системы ОМС?

-В СССР все лечебные учреждения финансировались по сметному принципу, а существующая бюджетная модель системы здравоохранения называлась "модель Семашко". В ее основе было несколько простых и правильных принципов: равная доступность здравоохранения для всех граждан, первоочередное внимание детству и материнству, единство профилактики и лечения, ликвидация социальных основ болезней. За 40 лет существования этой системы средняя продолжительность жизни советских граждан выросла на 26 лет.

-Почему возникла необходимость менять эту модель?

-"Модель Семашко" считалась одной из самых эффективных в мире для своего времени. Однако, экономический кризис 1980-х значительно ухудшил положение национального здравоохранения, а в начале 90-х годов стало ясно: бюджет не справляется с социальной нагрузкой, необходимо мобилизовать ресурсы из других источников. Так в 1991 году появился первый Закон "О медицинском страховании граждан в РФ". В соответствии с документом предприятия и организации должны были отчислять 3,6% от фонда оплаты труда за работающее население, а местные органы власти - за неработающее. Ответственными за финансовое и организационное администрирование новой системы стали Федеральный и Территориальные фонды ОМС.

В Свердловской области такой орган появился в мае 1993 года. Исполнительным директором Фонда стал Борис Чарный - человек, далекий от медицины, но сумевший стать для целого поколения врачей и управленцев настоящей легендой.

Система ОМС стала единственным источником финансирования медорганизаций?

-По закону часть обязательств осталась за бюджетом, но фактически ОМС часто оказывалось если не единственным, то основным источником денег для больниц. При этом работать страховым "неофитам" приходилось, преодолевая сопротивление медицинских работников, организаторов здравоохранения, пациентов, не понимающих, что же стоит за новым для России понятием "страховая медицина". Сроки подготовительного периода были ограничены, опыта аналогичной деятельности в стране не было. Переход осложнялся тяжелейшим экономическим кризисом: бюджетные поступления в лечебную сеть уже снизились, а средства ОМС которые страхователи начали перечислять с января 1993 года, были заморожены на счетах до конца октября.

Однако, несмотря на сложности, руководители медицинских организаций признали, что бюджетно-страховая модель финансирования позволяет рассчитывать на больший объем средств, мотивирует к привлечению новых пациентов, гарантирует поступающим на госпитализацию гражданам больший объем лечебных и диагностических мероприятий и т.д. Со временем улучшались и макроэкономические показатели. За первые пять лет работы в условиях нового законодательства объем финансирования Территориальной программы ОМС в Свердловской области вырос более чем вдвое.

Вспоминает Борис Чарный, исполнительный директор ТФОМС Свердловской области в 1993-2007 годах:

"… На начальных этапах перед нами стояло две одинаково важных задачи: с одной стороны, сохранить и развить профилактический блок работы, с другой – сделать доступной для населения специализированную помощь. В условиях тотального дефицита средств сделать это было непросто. Мы были, как мне сейчас кажется, единственным фондом в стране, кому это удалось. Подключили правительство области, налогоплательщиков: кого уговорили, а кого и заставили платить часть налога реальными деньгами… В тот период мы сохранили главное: возможность для населения лечиться бесплатно. Мы обеспечили минимальный уровень бесплатной помощи: централизованно закупали лекарства, что удешевляло их, кормили социально-незащищенные группы населения кашей, хлебом с маслом…"

Вспоминает Эдуард Россель, губернатор Свердловской области в 1995-2009 годах, член Совета Федерации РФ:

"…Внедрение системы ОМС стало тем спасательным кругом, который не только позволил сохранить наследие советской системы здравоохранения (официально признанной на тот момент едва ли ни лучшей в мире), но и сделать колоссальный рывок вперед. Свердловская область сегодня – один из признанных лидеров российской системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, но основа нынешних побед была заложена именно тогда: в эпоху безденежья, смелых решений, эпоху чутких, ответственных и неравнодушных людей. В середине 90-х мы были одним из первых субъектов страны, которому удалось наладить контакт с работодателями. В Фонд ОМС стали поступать первые страховые отчисления, в больницах появились "живые" деньги, врачи поверили в жизнеспособность новой модели финансирования здравоохранения…".

В следующей публикации мы расскажем о том, как непросто было выбирать приоритеты в условиях дефицита, и почему уральские девушки хотели рожать чаще.