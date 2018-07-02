Фестиваль молодых кинематографистов "Балтийские дебюты" пройдет в Светлогорске

Москва, 2 июля. Российский курорт Светлогорск с 8 по 13 июля станет местом проведения Международного кинофестиваля молодых кинематографистов "Балтийские дебюты". Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области c 8 по 13 июля.

Форум привлекает внимание не только к новым именам в кинематографе, но и к самому региону: вот уже 15 лет "Балтийские дебюты" - мощный драйвер событийного туризма и культурной жизни Калининградской области.

На побережье Балтики приедут представители европейских стран, которые представят свои работы в Театре эстрады "Янтарь-холл". По "красной дорожке" фестиваля пройдут почетные гости - представители российского и зарубежного кинематографа - актеры, продюсеры и режиссеры: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Александр Котт, Пирет Тиббо-Худгинс, Алекси Хюверинен, Ольга Ломоносова, Анатолий Горячев, Полина Кутепова, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт, Анатолий Журавлев, Олег Васильков, Юрий Поляков.

Откроет фестиваль фильм "СОБИБОР", режиссерский дебют Константина Хабенского.

По традиции кинофорума, часть фильмов будет представлена широкой публике впервые. Уже известно, что в конкурсной программе 9 новых работ режиссеров стран Балтийского региона, которые и поборются за награды кинофестиваля. Часть картин создана в совместном производстве.

Впервые в рамках кинофестиваля, помимо международного конкурса, пройдет и конкурс российских дебютов.

"Мир анимации" - отдельная программа фестиваля. Ее представит российский кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании Мастер-фильм, председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов.

Каждый год в программу "Балтийских дебютов" организаторы включают новые мероприятия. В этом году программу усилили за счет "Летней киношколы" с мастер-классами по операторскому мастерству, мастерству сценариста и режиссера, а также режиссера анимации и мультимедиа. Школа начнет работу 9 июля. В дни кинофестиваля зрителей также ждут специальные мероприятия и концерты.

Имена победителей фестиваля "Балтийские дебюты" назовут 13 июля. Судьбу нынешних работ определит жюри фестиваля, в которое вошли признанные мастера. Председателем жюри стала Пирет Тиббо-Худгинс, глава производственного департамента Эстонского киноинститута, продюсер, представитель Эстонии в фонде "Евримаж".

Фильмом закрытия юбилейного кинофорума станет "Лед" (реж. О. Трофим).

Международный конкурс

«НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ» (Дания, Швеция) «ДОЛИНА ТЕНЕЙ» (Норвегия) «СКРИПАЧКА» (Финляндия) «ВИНОВНЫЙ» (Дания) «СОГРЕВАЯ МРАМОР» (Литва, Латвия, Хорватия) «БАЙГАЛ» (Россия) «ДОМ ДЕТСТВА» (Швеция) «ТИХАЯ НОЧЬ» (Польша) «ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ» (Германия)

Конкурс российских дебютов

«СОБИБОР» (реж. К.Хабенский) «ЦАРЬ-ПТИЦА» (реж. Э.Новиков) «ДАР» (реж. М.Кукушкин) «ГОЛОВА. ДВА УХА» (реж. В.Суслин) «РЕПЕТИЦИЯ» (реж. Н.Соколов) «ГЛУБОКИЕ РЕКИ» (реж. В.Битоков) «СЕРДЦЕ МИРА» (реж. Н.Мещанинова) «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (реж. И.Каграманов)

Программа «Премьера года»

«ТАНКИ» (реж. К. Дружинин) «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (РЕЖ. Д. Дьяченко) «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (реж. А. Мегердичев) «Я ХУДЕЮ» (реж. А. Нужный) «СПИТАК» (реж. А. Котт) «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (реж. А. Аравин) «ТРЕНЕР» (реж. Д. Козловский) «ЛЁД» (реж. О. Трофим) «КАКА ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ОДМ ИНВАЛИДОВ» (реж. А. Хант)

Справка:

Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске в июле с 2004 года при поддержке Министерства культуры РФ. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. Расписание фестиваля включает конкурсную международную программу и программу "Конкурс российских дебютов". В программе "Балтийских дебютов" - творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, программа для юных зрителей и другое.

www.bdff.ru

Дополнительная информация, аккредитация СМИ:

Елена Барханская

pr@vgikfestival.com

barhanskayaelen@mail.ru

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