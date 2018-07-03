Деятельность ММК в экологии и ресурсосбережении отмечена на отраслевом конкурсе

ТАСС, 3 июля. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО "ММК") вошел в число победителей XV отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности". Как сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", в конкурсе участвовало 61 предприятие отрасли, компания второй год подряд входит в число победителей в номинации "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение".

В управлении уточнили, что инвестиции Магнитки в охрану окружающей среды в прошлом году превысили 4 млрд рублей. Компания реализовала сразу несколько крупных экологических проектов: реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, а также строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10. "В 2018 году вложения компании в экологию запланированы на уровне 5,5 млрд рублей. Всего же до 2025 года ММК направит на природоохранную деятельность свыше 38 млрд рублей", - сказано в сообщении.



Немало внимания на ММК уделяется и вопросам ресурсосбережения и энергоэффективности. В частности, активно ведется переработка металлургических шлаков, что позволяет сократить потребление покупного железорудного сырья и увеличить долю вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства. Только в 2017 году на специализированных установках переработано 11,4 млн тонн металлургических шлаков, из которых 5,6 млн тонн – отвальные шлаки. В настоящий момент завершается строительство линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища № 2.



Итоги XV отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2018" подведены правлением Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполкомом Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Государственном геологическом музее им. В.И.Вернадского. В число лауреатов нынешнего конкурса вошла еще одна компания Группы ММК – Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ": он стал одним из победителей в номинации "Развитие персонала".

Финалисты отраслевого конкурса рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности", проводимом правительством РФ.

Об ММК:

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.