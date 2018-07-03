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Выработка электроэнергии на Калининской АЭС в июне выросла на 3%

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3 июля, 10:57 UTC+3

Всего с начала года электростанция выработала 16,435 млрд кВтч электроэнергии

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© Пресс-служба Калининской АЭС

В июне 2018 года энергоблоки Калининской АЭС выработали электроэнергии на 3% больше, чем в мае текущего года. Выработка электроэнергии за июнь составила 2,869 млрд кВтч, отпуск в энергосистему - 2,716 млрд кВтч, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 99,63%.

Всего с начала года Калининская АЭС выработала 16,435 млрд кВтч электроэнергии. В энергосистему отпущено 15,608 млрд кВтч.

Ключевым событием июня стало начало промышленной эксплуатации блока №3 Калининской АЭС на мощности 104%. Соответствующее разрешение выдал Ростехнадзор 8 июня 2018 года. Предварительно на третьем энергоблоке был выполнен комплекс работ по обоснованию безопасности, проведена модернизация оборудования, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Высокая оценка по направлению социальной политики также в числе достижений атомной станции за прошедший период. Министерство социальной защиты населения Тверской области отметило Калининскую АЭС благодарственным письмом как одно из лучших социально ответственных предприятий Верхневолжья. Ранее Министерство энергетики РФ вручило КлнАЭС диплом за активное проведение социальной политики по итогам конкурса "Лучшая социально ориентированная компания в энергетике".

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

По итогам работы в 2017 году Калининская АЭС занимает третье место в конкурсе "Лучшая АЭС России".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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