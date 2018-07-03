Для гостей Универсиады-2019 организуют экологические экскурсии по окрестностям Красноярска

КРАСНОЯРСК, 3 июля. Для участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года организуют экологические экскурсии вблизи Красноярска. Услугу будет предоставлять красноярская компания SibWayTour, которую на конкурсной основе выбрали лицензиатом-туроператором Студенческих игр. В июне этого года Дирекция Зимней универсиады-2019 и туристический оператор подписали соответствующий лицензионный договор.

Справка: XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Официальных лицензиатов Студенческих игр выбирают путем проведения конкурса. Компании-победители получают право на изготовление и реализацию своей продукции с использованием логотипа и элементов фирменного стиля Зимней универсиады-2019. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Студенческих игр в разделе «Партнерам»/«Лицензиатам». Программа по отбору лицензиатов продлится до 31 декабря 2018 года. На сегодняшний день выбрано уже 35 официальных лицензиатов Зимней универсиады-2019.

В дни проведения Студенческих игр SibWayTour предложит участникам и гостям соревнований два экологических маршрута. Клиентам компании покажут живописные виды сибирской природы. Первая экологическая экскурсия пройдет на скалах Торгашинского хребта, где экскурсоводы расскажут о потухших вулканах и занесенных в Красную книгу растениях. Второй экомаршрут – это путешествие на технике для активного отдыха на таежную заимку на реке Мана, включающее посещение настоящего охотничьего домика. Финалом обеих экскурсий станут русская баня и сибирские угощения.

Добавим, что экологические экскурсии на Торгашинский хребет и таежную заимку на Мане проводятся и в настоящее время. Любой желающий пройти экомаршрутами по окрестностям Красноярска может обращаться в компанию SibWayTour – официальному лицензиату Зимней универсиады-2019.

Дополнительная информация:

Татьяна Богданова, главный специалист пресс-службы АНО "Дирекция Красноярск-2019", тел.: 8-923-277-56-85.