Finopolis 2018 пройдет в Сочи 17 - 19 октября

Москва, 3 июля /Росконгресс/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 17 - 19 октября 2018 года. Мероприятие организовано Банком России при поддержке Фонда Росконгресс.

Ключевыми темами Finopolis 2018 станут:

– Цифровая конкуренция в финансах

– Данные как основа цифрового бизнеса

– FinTech-as-usual: от пилотов к промышленным платформам

– Эпоха искусственного интеллекта: успехи, дилеммы, роль человека

– Кибербезопасность как цифровой иммунитет финансовой сферы

– Регулятивная «песочница»: игра без правил или правила игры

– Homo technologicus. Какой?

– Open banking: за и против

– Новинки InsurTech: новая модель отношений с клиентами

– Рынки капитала: победили ли роботы?

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, отметила: "В эпоху цифровизации, внедрения технологий во все отрасли жизни, уже недостаточно просто следить за тенденциями, важно уметь заглядывать вперед и задавать направление развития. Это наиболее важно в финансовом секторе, который обеспечивает потребности всех отраслей экономики. Finopolis, собирающий на одной площадке ведущих представителей финансового и IT-сектора, позволяет взглянуть на ситуацию с разных сторон и выработать план действий на ближайшую перспективу. Так, на одном из первых форумов мы обсуждали возможность внедрения удаленной идентификации в банковской сфере, а сегодня она уже начинает работать. Уверена, что на Finopolis 2018 будут рождаться новые идеи, которые также будут востребованы рынком и нашими гражданами".

17 октября 2018 года состоится Молодежный день FinTech, в котором примут участие студенты российских вузов.

Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Ежегодно Форум собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа Форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финтеха, а также конкурс финтех-стартапов.

Регистрация участников открыта на официальном сайте Форума www.finopolis.ru.