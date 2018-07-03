"Природа и общество: как достичь гармонии" станет темой форума "Сообщество" в Туле

Пятый в этом сезоне форум "Сообщество", организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдет 18–19 июля в городе Туле. Форум Центрального федерального округа будет посвящен теме "Природа и общество: как достичь гармонии".

Проблемы экологии — это всегда вопросы стратегического значения, поскольку касаются самого главного — дальнейшего существования цивилизации на Земле. По результатам всероссийского опроса ВЦИОМ, более 70% граждан интересуются вопросами экологии и испытывают озабоченность в отношении состояния окружающей среды в местах своего проживания.

В послании президента Федеральному Собранию 2018 года целый раздел посвящен обеспечению высоких стандартов экологического благополучия. Указ @О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" также содержит раздел 7, полностью посвященный экологии. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед Правительством Российской Федерации до 1 октября 2018 года подготовить национальные приоритетные проекты по сразу нескольким направлениям, в числе которых экология.

При разработке данного нацпроекта президент предлагает исходить из необходимости обеспечить к 2024 году решение таких вопросов, как эффективное обращение с отходами производства и потребления (включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов); кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; повышение качества питьевой воды; экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; создание не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Участники форума в Туле будут обсуждать проект доклада на вышеозначенные темы. Одна из его задач — проанализировать эффективность мер по обеспечению переработки отходов и представить предложения по обеспечению учета мнения граждан России при строительстве мусороперерабатывающих объектов.

В течение двух дней форума в Туле идеями в сфере экологии участники форума — эксперты, общественники, представители власти и бизнеса — будут делиться на многочисленных дискуссионных площадках, мастер-классах и форсайт-сессиях. Кроме этого, на форуме будет представлен анализ успешных практик в части охраны окружающей среды.

Также в рамках форума пройдет заседание Координационного совета по вопросам экологической безопасности граждан РФ, где обсудят Стратегию экологической безопасности и план ее реализации.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта на сайте форума.

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Официальное мобильное приложение форума "Сообщество" доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5.