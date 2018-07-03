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Индустриальные парки обеспечили Тюменской области лидерство в рейтинге инвестклимата РФ

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3 июля, 21:06 UTC+3

Развитие инфраструктуры и программы сбыта в сочетании с налоговыми льготами и мерами финансовой поддержки делает их идеальным местом для крупных инвестпроектов

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Открытие первого производства в Боровском
Открытие первого производства в Боровском
Открытие первого производства в Боровском
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Боровский
Боровский
Боровский
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Здание завода СибБурМаш
Здание завода СибБурМаш
Здание завода СибБурМаш
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Богандинский
Богандинский
Богандинский
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Оптово-распределительный центр
Оптово-распределительный центр
Оптово-распределительный центр
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
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Открытие первого производства в Боровском
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Боровский
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Здание завода СибБурМаш
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Богандинский
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"
Оптово-распределительный центр
© АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области"

ТАСС, 3 июля. Индустриальные парки Тюменской области http://www.tmnpark.ru/ начали принимать резидентов со второй половины 2016 года. За это время удалось не только практически заполнить предприятиями первый из них – "Боровский", и запустить здесь производство, но и разработать и закрепить на уровне регионального законодательства комплексную систему мер поддержки резидентов.

Помимо одной из самых низких в стране ставок по аренде земли – от 111 до 311 рублей за гектар, предприятиям, получившим "прописку" в тюменских парках, регион предлагает уникальные для России беспроцентные кредиты, снижение региональной части налога на прибыль до 14%, нулевой налог на имущество, льготы по земельному и транспортному налогам. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться компенсацией затрат на лизинг оборудования.

Немаловажное значение для роста инвестиционной привлекательности региона имеет позиция региональной власти в части поддержки сбыта: не первый год в регионе реализуются "дорожные карты" – соглашения, определяющие условия взаимодействия в сферах импортозамещения и поддержки инноваций, подписанные с "Газпромом", "Газпром нефтью" и "Роснефтью".

Такая политика дает свои результаты: осенью 2017 года было подписано соглашение с компанией "Энерготехсервис", которая при участии General Electric реализует на площадке "Боровского" проект по производству газопоршневых и газотурбинных генераторов.

Уже в этом году в "Боровском" запустят еще четыре производственных комплекса, а к концу следующего Агентство инфраструктурного развития Тюменской области рассчитывает получить полностью работающий парк.

Теперь основная задача – развитие остальных проектов. Кроме "Боровского", агентство занимается развитием еще трех площадок: это наиболее крупный по площади и сложный по специфике парк "Богандинский", индустриально-логистический парк "ДСК-500", агроиндустриальный парк "Ишимский", решение о строительстве которого было принято в 2017 году.

Парк "Богандинский" площадью в 267,9 га, находится в 40 км от Тюмени, площадка обеспеченна водой, газом и электрической энергией, в объемах достаточных для размещения крупных производств. На 2019 год запланировано строительство собственного железнодорожного тупика. "Богандинский" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем стандартам. Специфика парка – крупные обрабатывающие производства, инновационные и биотехнологии. На площадку, где уже ведут проектные и строительные работы три резидента, приглашают предприятия нефтесервиса, деревообработки, фармацевтические производства, заводы по производству медицинского оборудования, строительных материалов, глубокой переработке полимеров. Заполнить все площадки первой очереди парка планируют к концу 2019 года.

Осенью на базе парка "Богандинский" откроется промышленный бизнес-инкубатор и центр технологического доступа. В цехах инкубатора малые и средние производственные и инновационные предприятия смогут открыть опытные и малосерийные производства, а затем, отработав технологию, зайти в "Богандинский" на правах полноценных резидентов. Такая модель позволит выстроить беспрерывную цепочку развития инновационных компаний: бизнес-инкубатор (и прежде всего инкубатор при Тюменском технопарке) – промышленный инкубатор – создание серийного производства и реализация инвестпроекта на площадке индустриального парка.

На базе центра технологического доступа будет осуществляться подготовка персонала для промышленных производств, кроме того он станет площадкой для промышленного аутсорсинга.

"Размещение в парке промышленного инкубатора и центра технологического доступа позволяет оказывать эффективную инфраструктурную поддержку на всех этапах развития предприятия: от стартапа до запуска серийного производства продукции. Это превращает индустриальные парки из "площадки с инфраструктурой" в универсальный компонент региональной инвестиционной экосистемы", - комментирует генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец.

Развитие инфраструктуры и программы сбыта в сочетании с налоговыми льготами и мерами финансовой поддержки делает индустриальные парки Тюменской области идеальным местом для реализации крупных инвестиционных проектов и обеспечивает региону лидерские позиции среди других субъектов Российской Федерации – в 2017 году Тюменская область возглавила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

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