Ректор НВГУ: мы нацелены на стратегию обучения "через всю жизнь"

Нижневартовский государственный университет является ровесником высшего образования в одном из крупнейших и экономически развитых регионов России – Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 23 октября вузу исполняется 30 лет.

Ректор НВГУ профессор, доктор физико-математических наук Сергей Горлов рассказал ТАСС об интенсивном развитии вуза, о причинах и перспективах многополярной концентрации здесь направлений IT, инжиниринга, экологии, академической истории Югры, исследований проблем коренных малочисленных народов Севера, международного сотрудничества и обмена, а также о качестве подготовки и востребованности выпускников и стратегии образования "через всю жизнь".

— Критерий работы любой структуры, в том числе в сфере высшего образования - результат. Вы ставите перед вузом задачу стать региональным университетским центром, содействующим выполнению задач Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года. Каких успехов достиг вуз со времени трансформации из Нижневартовского гуманитарного университета в нынешний НВГУ? Как вы оцениваете итоги капитализации образовательных и научно-технологических результатов за эти годы?

— За последние пять лет университет проделал огромную работу по расширению своих образовательных программ. Был открыт инженерно-технический факультет, где сосредоточены специальности и направления, связанные с работой в нефтегазовой отрасли Югры. В вузе аккредитованы и успешно реализуются такие программы подготовки, как "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Нефтегазовое дело". Объединяя финансовые ресурсы ведущих предприятий региона и интеллектуальный потенциал вуза, мы открыли филиал кафедры в научно-исследовательском центре "Югранефтегаз", базовые кафедры в Региональном производственном управлении Филиала "Макрорегион Западная Сибирь" ООО ИК "СИБИНТЕК", в ЗАО "Нижневартовская ГРЭС", филиале АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, в АО "Самотлорнефтегаз". Заключены договоры о взаимодействии с ведущими в Югре организациями топливно-энергетического комплекса.

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Для коммерциализации научного потенциала вуза в 2015 году при поддержке руководства в НВГУ создано Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Интеллектуальные технологии".

В 2017 году Нижневартовский государственный университет принял программу трансформации вуза в университетский центр социального развития Югры. Весь спектр учебной, научной и инновационной деятельности вуза в итоге преследует одну главную цель – повысить уровень подготовки и трудоустройства выпускников.

— Югру нередко называют "нефтяной житницей России". Как интегрируется деятельность университета в решение эколого-географических проблем, проблем природопользования, а также проблем коренных малочисленных народов, возникающих в регионе?

— НВГУ не только готовит специалистов в области экологической безопасности и недропользования. Открыт широкий перечень дополнительных образовательных программ, которые позволят любому жителю Югры любого возраста с любой базовой подготовкой повысить квалификацию – от краткосрочных курсов до профессиональной переподготовки. Разрабатываются соответствующие программы (например, олимпиады или конференции) даже для школьников, которые погружают их в эту глобальную проблему через региональные аспекты экологических направлений и проблем недро- и природопользования.

В НВГУ ведутся исследования новых и совершенствование существующих технологий мониторинга состояния окружающей среды, мониторинг здоровья и уровня адаптации жителей Югры, инвентаризация биоразнообразия региона, фоновый мониторинг состояния территорий и многое другое.

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С коренными малочисленными народами Севера тесно взаимодействует гуманитарный факультет. В разработке - образовательная программа по подготовке учителей родного языка "Хантыйская филология".

Направлений десятки, всех не перечислить в рамках интервью. Но хочу особо в этом ряду отметить развитие экологического туризма в регионе – это направление очень активно развивается.

— Расскажите о межвузовском обмене и международных проектах, реализуемых вузом, о ключевых партнерах и особенностях взаимодействия с иностранными коллегами.

— С 2011 году университет значительно расширил сферу международного сотрудничества. За эти годы мы достигли устойчивых связей с более чем тремя десятками партнерами из 20 стран мира, ключевыми партнерами стали образовательные учреждения Испании, Финляндии, Дании, Германии, Бельгии, Австрии, Польши, Латвии, КНР. В сотрудничестве мы реализуем программы межвузовского обмена, проводим международные конференции, разрабатываем и реализуем международные научно-образовательные проекты.

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НВГУ вошел в консорциум проекта "Развитие сотрудничества вузов и предприятий посредством создания сети спин-офф компаний". Проект был одобрен к финансированию по итогам II конкурса заявок программы Эразмус+, направление "Развитие потенциала университетов". Координатором проекта является Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания). Цель межвузовского взаимодействия – обеспечить повышение качества и престижа инженерного образования и интегрировать лучшие зарубежные практики.

— Каковы возможности, преференции и перспективы двойных дипломов?

— Сейчас ведется активная разработка совместной магистерской программы, которая позволит студентам некоторых направлений университета получать двойные дипломы. В частности, мы сотрудничаем с нашими коллегами из Финляндии, JAMK Университетом прикладных наук г. Ювяскюля (Финляндия) – у них огромный прикладной опыт в этой сфере, в том числе по внедрению этой практики и востребованности специалистов – обладателей таких дипломов.

Фундаментальная основа для выдачи двойных дипломов заложена. Думаю, что в следующем году мы реализуем этот проект.

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— IT становится заметным приоритетом Югры, особенно в рамках БРИКС и ШОС – это в очередной раз показал юбилейный IT-форум в Ханты-Мансийске 5-6 июня. Как способствует университет укреплению позиции округа в качестве региона-лидера в современных информационных технологиях, открытости инновациям и в целом интеграции в рамках БРИКС-ШОС?

— НВГУ ежегодно принимает участие в Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Мы представляем свои инновационные проекты и разработки. Так, международный проект "Электронный гражданин", реализованный нашим университетом, был признан лучшим проектом Окружной целевой программы "Электронная Югра в муниципальном образовании ХМАО-Югры".

В университете ведутся разработки в области информационных технологий. Например, роботы для исследования водоемов и городских ландшафтов, бюджетные варианты модели "Умный дом" для зданий и жилых домов, информационные системы "Интеллектуальное месторождение" на основе отечественного продукта MasterSCADA, а также интеллектуальные информационные системы для образования (компоненты формирования сред для самообразования и дистанционного образования).

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— В этом году регион широко отмечает 900-летие первого упоминания Югры в русском летописании и 825-летие образования первых югорских княжеств. К датам приурочен проект "Многовековая Югра", разработанный по поручению губернатора Натальи Комаровой. Как ваш вуз участвует в реализации этого проекта?

— Нижневартовский государственный университет совместно с Автономным учреждением "Центр "Открытый регион" активно участвует в реализации просветительской программы "Многовековая Югра". Сотрудник нашего университета - доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Валерий Валентинович Цысь вошел в рабочую группу по реализации этой программы, а преподаватели вуза – в состав рабочей группы, которая занимается написанием академической истории Югры.

Стоит добавить, что историю Ханты-Мансийского автономного округа изучают сотрудники Научно-исследовательской лаборатории региональных исторических исследований НВГУ. Результаты работы представлены в виде монографий, а также научных статей в рецензируемых журналах, включенных в Web of Science и Scopus, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, а также в тезисах и докладах научных конференций.

Справка о НВГУ:

Нижневартовский государственный университет – это признанный лидер образовательных технологий и услуг, соответствующих международным стандартам; современный вуз, выпускающий специалистов для работы на предприятиях и в организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Университет сохраняет и поддерживает традиции академической науки, развивает международное сотрудничество.

По данным специального проекта информагентства "Россия сегодня" – "Социальный навигатор" НВГУ находиться на лидерских позициях в рейтинге самых востребованных вузов страны. Ежегодно образовательные программы университета входят в число лучших инновационных программ в России.

В НВГУ 9 факультетов, 22 кафедры, 14 научно-исследовательских лабораторий, 3 студенческих конструкторских бюро, аспирантура. Здесь обучаются более 5000 студентов по 90 образовательным программам, в их числе приоритетные направления развития региона и России в области нефтегазоразведки, экологии и рационального природопользования, энергосбережения.