Директора музеев и ведущие рестораторы выступят на Летнем кампусе РАНХиГС

Москва, 4 июля. В рамках VII Международного Летнего кампуса Президентской академии участники смогут узнать о ведении музейного бизнеса от экспертов Елизаветы Фокиной, Бьерна Стенверса, Артема Силкина и Елены Цветковой, о ресторанном бизнесе расскажут президент Федерации рестораторов и отельеров, декан Факультета гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС Игорь Бухаров и вице-президент Владимир Баканов.

Генеральный директор Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина расскажет студентам о контексте, целях и стратегиях музейного дела. Свой нынешний пост Елизавета Фокина занимает с апреля 2016 года, до этого она два с половиной года возглавляла объединение "Выставочные залы Москвы".

Исполнительный директор фонда Международного совета музеев (ИКОМ ЮНЕСКО) Бьерн Стенверс станет руководителем группы тьюторов Летнего кампуса, он также проведет лекцию о музейном бизнесе. На прошедших Кампусах Стенверс обсудил со студентами культуру и прогрессивные ценностные ориентиры текущего столетия, а также поделился секретами продвижения культурных проектов. В 2013 году Бьерн Стенверс основал проект по созданию фонда "Музеи Амстердама". Он стоял у истоков целого ряда музейных академий, призванных содействовать повышению уровня подготовки музейных сотрудников. Такие академии были созданы в Амстердаме, Москве, Ростове Великом, в Республике Алтай и на Арубе. До 2012 года Стенверс работал директором по маркетингу фонда "Музеи истории Амстердама".

О развитии Музея П. И. Чайковского участникам Международного Летнего кампуса РАНХиГС расскажет директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин. Будучи постоянным оператором "Ночи музеев" в Музее А. М. Горького в Казани (2005–2009), Артем Силкин сделал это мероприятие одним из самых посещаемых молодежных событий. С 2010 года является директором музея "Остров-град Свияжск". Соавтор концепций экспозиций Музея истории Свияжска, Музея Гражданской войны, Музея художника Г. Архиреева, Центра детского досуга "Сказка". Также он автор и соавтор концепций Музея археологического дерева, Музея православной культуры, Музея православного искусства, Музея реки, Музея речного пиратства. Автор и соавтор концепций более чем 50 выставочных проектов.

Директор по развитию музея "Гранд Макет Россия" Елена Цветкова объяснит участникам Летнего кампуса Президентской академии, как открыть свой музей. "Гранд Макет Россия" – это модель территории нашей страны от Калининграда до Владивостока. Динамику и насыщенность макету придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые эффекты, десятки тысяч миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки. Свои двери для широкой аудитории музей открыл в июне 2012 года. Для углубленного восприятия экспозиции в музее организован прокат аудиогидов. Записанные тексты ориентированы на все возрастные группы.

О ресторанном и отельном бизнесе участникам Летнего кампуса расскажут представители Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО). Президент Федерации, декан Факультета гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС Игорь Бухаров имеет огромный опыт в этой сфере, он стал ресторатором еще в 1994 году. В 2007 году была открыта Академия управления Федерации рестораторов и отельеров России – учебный центр, где готовят менеджеров-управленцев ресторанного и гостиничного бизнеса. С 2008 по 2011 годы Игорь Бухаров возглавлял комбинат питания "Кремлевский" Управления делами Президента РФ. Своим опытом на Летнем кампусе РАНХиГС также поделится вице-президент ФРИО Владимир Баканов.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК "АКИГ".

Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru

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