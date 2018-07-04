УГМК построила в Кировграде ледовую арену стоимостью свыше 370 млн рублей

ТАСС, 4 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын торжественно открыли Ледовую арену в городе Кировграде. Новый спортивный объект появился в рамках программы поддержки городов присутствия УГМК, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Менее года назад на этой площадке не было ничего. Большое спасибо строителям, которые справились с возведением современного и высокотехнологичного объекта менее чем за год. Сегодня в новом спортивном комплексе "Кировград-арена" буквально нет свободного места. Это говорит о том, что объект будет востребован и взрослыми, и детьми", – приводят в пресс-службе слова Козицына.

"Хочу сказать спасибо Уральской горно-металлургической компании и ее генеральному директору Андрею Анатольевичу Козицыну за исполнение соглашения между правительством Свердловской области и УГМК, результатом которого явилось строительство ледовых арен, в том числе, в Кировграде", - сказал Куйвашев.

Стоимость общестроительных работ и оборудования составила 351,6 млн рублей. Современный комплекс включает в себя ледовое поле с искусственным покрытием, два тренажерных зала, тренерские комнаты, душевые и раздевалки. С момента закладки первого камня до открытия прошло менее года. Это первый "ледовый" объект в Кировграде. Его общая площадь с благоустройством занимает 13 тыс. кв. м. Строительство ледового дворца полностью профинансировала Уральская горно-металлургическая компания.

Размеры собственно хоккейной коробки - 60 на 30 метров. С вводом его в эксплуатацию у жителей округа не только появится возможность 11 месяцев в году заниматься хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком, но и проводить соревнования различного уровня. Кроме того, в зале, где будут заниматься маленькие дети, смонтировано специальное покрытие в соответствии с олимпийскими стандартами. Оно обладает необходимыми пружинящими свойствами и коэффициентом трения, которые позволяют максимально смягчить удары при падении и снизить нагрузку на суставы. Нанесенная на покрытие разметка дает возможность проведения игровых тренировок.

Внутри здания, на ледовом поле поддерживается постоянная температура +13 градусов, температура льда варьируется от -3 до -5 градусов. Она устанавливается в зависимости от того, взрослые или дети на льду, и от того вида спорта, которым они занимаются. Это достигается благодаря современной системе водоподготовки, которая смягчает воду, а также системе подготовки воздуха, которая его высушивает. В соответствии с современными требованиями работает и система холодильного оборудования. Для заливки льда используется вода, подогретая до температуры 55 градусов. После намораживания, специальная машина срезает лед. Достаточно 30-40 минут, чтобы полностью подготовить лед для следующего вида спорта.

"Поддержка, которую УГМК оказывает в развитии Кировградского городского округа, бесценна. Большинство социально-значимых объектов нашей территории ощущают серьезную поддержку, которую оказывает УГМК. Строятся новая школа и ледовый дворец, начато проектирование детской поликлиники, - вот лишь часть наших совместных проектов. Благодаря УГМК город развивается", - подчеркнул глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Торжественное открытие завершилось товарищеским матчем между командами правительства Свердловской области "Титан" и командой АО "Уралэлектромедь" "Металлург".

Ледовая арена в Кировграде – третий подобный спортивный объект, построенный УГМК в рамках Соглашения между региональным правительством и УГМК. Первые Ледовые арены уже открыты в Реже и Екатеринбурге. Всего в 2018 году в эксплуатацию будут введены спортивные объекты, кроме Кировграда, еще в Красноуральске, Ревде и Верхней Пышме.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.