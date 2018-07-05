МДМС-2018  во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании

Москва, 5 июля. На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона - 2018 опубликован состав участников выставки в рамках крупнейшего в России отраслевого события. Организатором МДМС-2018 выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором Салона является Фонд Росконгресс.

Мероприятия программы Салона пройдут на территории около 7 тыс. кв. м, а также в бухте Золотой Рог. Более 3 тыс. кв. м займет выставочное пространство, где свои проекты и новейшие разработки продемонстрируют ведущие предприятия сферы, среди которых: АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Восточная верфь", АО "Армалит", АО ВП "ЭРА", ПАО "Дальприбор", АО "КБ „Арсенал“, ООО "Современные морские технологии" и многие другие.

Справка: Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.



Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.



Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.



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"При подготовке Международного дальневосточного морского салона особое внимание уделено составу участников. В конце июля во Владивостоке встретятся представители лидеров судостроительной отрасли. Современная площадка Салона на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский обеспечит участникам комфортные условия для презентации своей продукции, установления новых деловых контактов и торгово-промышленных связей, привлечения инвестиций и реализации инновационных проектов. Уверен, работа Международного дальневосточного морского салона станет катализатором для развития морского дела во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Международный дальневосточный морской салон — 2018 будет работать по трем ключевым направлениям: "Кораблестроение и судостроение", "Инфраструктура и логистика" и "Регулирование и развитие". В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и панельных дискуссий, презентации участников Салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание "Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий".

Помимо деловой и выставочной программ участников Международного дальневосточного морского салона и жителей Владивостока ожидает презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог.

Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.