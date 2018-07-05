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Japan Tobacco International начинает экспансию в крупнейшие города России

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5 июля, 15:53 UTC+3

Стартуют розничные продажи электронных испарителей Logic Pro в магазинах 14 крупнейших российских городов

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© Пресс-служба JTI

ТАСС, 5 июля. Табачная компания Japan Tobacco International начинает розничные продажи электронных испарителей Logic Pro в магазинах 14 крупнейших российских городов: Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска, Уфы, Воронежа, Казани, Красноярска, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Иркутска, Тюмени, Владивостока, а также в Московской области.

JTI приобрела эту американскую марку электронных испарителей в 2015 году. Сегодня бренд успешно продается 11 странах мира: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Греции, России, Южной Корее, Бельгии, на Кипре, а также в глобальной сети магазинов беспошлинной торговли.

"Мы видим устойчивый рост интереса российских потребителей к нашему продукту и в целом к сегменту электронных испарителей", - отметил генеральный директор ООО "Дж.Т.И. Инновационные продукты" Максим Лобачев.

JTI начала продажи электронных испарителей на российском рынке осенью 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а уже в январе 2018 года открыла фирменный интернет-магазин, действующий по всей России.

В России насчитывается около 1,5 млн пользователей электронных систем доставки никотина (ЭСДН), из них 74% - мужчины, 26% - женщины, следует из данных ассоциации ПАУРРЭНС (Профессиональный Альянс Участников Русского Рынка Электронных Никотиновых Систем).

"Сегодня на рынке вейпов продается множество разных изделий неизвестного происхождения, и здесь у международных брендов есть преимущество: определенные гарантии качества продукции. Российский ГОСТ на жидкости для вейпов пока не заработал в полную силу, поэтому на данный момент стоит доверять продуктам, при изготовлении которых соблюдаются как минимум существующие международные стандарты качества", -  говорит руководитель отраслевой ассоциации ПАУЭРРЭНС Максим Королев.

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