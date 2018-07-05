В Воронежской области почти 200 млн рублей направят на закупку машин скорой помощи

ТАСС, 5 июля. В ходе 33-го заседания Воронежской областной думы депутаты внесли изменения в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов", сообщают сегодня в пресс-службе регионального парламента.

"Необходимость корректировок была связана с изменением объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и мероприятиями, - отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

В результате внесенных изменений доходы областного бюджета в 2018 году увеличиваются на 5,2 млрд рублей, расходы - на 4,6 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшается на 630 млн рублей.

Собственные доходы в 2018 году увеличиваются на 3,8 млрд рублей. Увеличение доходной части стало возможно в том числе за счет уточнения поступлений от налога на прибыль организаций на 2,4 млрд рублей, налога на имущество организаций на 800 млн рублей, и налога на доходы физических лиц на 300 млн рублей, а также доходов от сдачи в аренду земли на 254,4 млн рублей. Безвозмездные поступления в областной бюджет выросли почти на 1,4 млрд рублей.

В связи с изменением целевых поступлений увеличены расходы департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 300 млн рублей вырастет финансовое обеспечение дорожной деятельности в регионе. Также за счет безвозмездных перечислений от ОАО "РЖД" в сумме почти 900 млн рублей будут обеспечены ремонтные и восстановительные работы на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Кантемировском районе, которые были повреждены тяжелой техникой во время строительства двухпутной железнодорожной линии на направлении Журавка-Миллерово.

Департамент здравоохранения Воронежской области дополнительно получит более 155 млн рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений (148,2 млн рублей – за счет субсидии из федерального бюджета и 7 млн в рамках софинансирования программы из бюджета региона). Кроме того, за счет собственных средств региона департаменту увеличиваются ассигнования на сумму порядка 196 млн рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для экстренных служб Воронежа и муниципальных районов области. 70 млн рублей выделено на первый этап трехлетних ремонтно-реставрационных работ усадьбы Тулинова-Вигеля для размещения здесь поликлиники областного онкологического диспансера (в 2019 и 2020 годах на продолжение работ в бюджете заложено финансирование в сумме 203 млн рублей и 153,5 млн рублей соответственно). Еще 40 млн рублей дополнительно будет направлено на приобретение компьютеров в рамках проекта по автоматизации рабочих мест для врачей, а 17 млн рублей – на увеличение зарплаты работникам скорой медицинской помощи.

"Региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики получит ассигнования в размере 203 млн рублей, в том числе 150 млн на предоставление субсидий муниципалитетам для приобретения специализированной коммунальной техники, и 53 млн на внедрение энергосберегающих технологий в системе наружного освещения населенных пунктов региона. Кроме того, департамент аграрной политики области получит 70 млн рублей на развитие свеклосахарной отрасли, а управление физической культуры и спорта около 50 млн рублей для развития спорта высших достижений в государственных учреждениях", - перечислил Владимир Нетесов.

Также увеличены ассигнования региональному департаменту экономического развития в сумме более 211,5 млн рублей для предоставления господдержки организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

100 млн рублей дополнительно получает департамент культуры области: средства будут направлены на ремонт сельских домов культуры.

На 244 млн рублей увеличены ассигнования Избиркому Воронежской области. Как пояснил Нетесов, необходимость дополнительного финансирования связана с переносом выборов губернатора региона. Оно требуется для подготовки и проведения всех обязательных мероприятий в рамках этой кампании.

Более 11 млн рублей получит управление архитектуры и градостроительства Воронежской области для разработки проекта генерального плана городского округа на 2021-2041 годы.

В рамках увеличения объема бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2018 год в нее дополнительно включено строительство стационара БУЗ ВО "Каширская РБ" с объемом ассигнований порядка 162 млн рублей, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов на общую сумму более 74,6 млн рублей, а также теннисный зал на территории КОУ ВО "Михайловский кадетский корпус" на сумму 29,5 млн рублей.

Кроме того, почти на 155 млн рублей увеличен объем субсидирования муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. Также в программу включено 8 объектов теплоснабжения с объемом ассигнований порядка 44,6 млн рублей.

На 50,6 млн рублей увеличен объем субсидирования местным бюджетам в рамках решения вопроса по созданию ясельных групп в детских садах региона.

Ряд задач будет решаться за счет перераспределения средств внутри различных департаментов. Так, в департаменте здравоохранении Воронежской области изыскана возможность направить средства в сумме 66,8 млн рублей для подготовки помещений для установки оборудования, приобретаемого за счет федерального бюджета. В департаменте образования, науки и молодежной политики перераспределены средства в сумме порядка 50 млн рублей, в том числе 35,7 млн рублей для осуществления ремонта части детских дошкольных учреждений в связи с необходимостью организации ясельных групп, а также для ремонта учреждений дополнительного образования.

"Фактически, это очередные масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала в Воронежской области. Средства направлены на решение самого широкого спектра вопросов – от улучшения ситуации в сфере здравоохранения и образования до развития культуры и укрепления здоровья жителей региона. Существенное дополнительное финансирование получают программы, направленные на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях, а также дорожного хозяйства региона", - сказал Владимир Нетёсов, добавив, что, помимо этого, за счет дополнительных средств будут профинансированы мероприятия, способствующие улучшению инвестклимата. "Все это, в конечном итоге, направлено на повышение качества жизни воронежцев, улучшение демографической ситуации в регионе, развитие его экономического потенциала", - сказал он.