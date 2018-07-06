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Молодежный обмен между вузами Польши и России обсудили в УрГПУ

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6 июля, 10:12 UTC+3

Крупнейший педагогический вуз Урала посетила делегация Государственной высшей профессиональной школы им. Станислава Пигоня из польского города Кросно

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. В четверг в рамках визита делегации Государственной высшей профессиональной школы им. Станислава Пигоня из польского города Кросно в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) прошла пресс-конференция на тему "Молодежный обмен Польша-Россия: перспективы взаимопонимания". Об этом сообщают в пресс-службе УрГПУ. 

По словам ректора высшей профессиональной школы Гжегожа Пшебинды, он возлагает надеждах на сотрудничество высших школ Польши и России. "Я филолог-русист, и считаю, что задача филолога содействовать созданию в Европе — по крайней мере, в Европе — такого пространства, в котором будут невозможны войны. Это может показаться утопическим, но я верю, что если молодые люди из разных стран найдут общий язык, они будут возвращаться домой и уносить с собой самое хорошее, и программа Эразмус будет соединять людей так же, как сейчас соединяет футбол", - сказал ректор.

Справка:
О польской школе:

История Государственной высшей профессиональной школы им. Станислава Пигоня из польского города Кросно восходит к 1631 году, когда там началась интенсивная образовательная деятельность в области грамматики, риторики и гуманитарных наук. Сейчас студенты обучаются здесь по 18 направлениям – инженерным, гуманитарным, естественнонаучным, IT, педагогическим и агропромышленным. Гжегож Пцебинда является ректором высшей школы с 2012 года, одновременно он - профессор гуманитарных наук в Ягеллонском университете.

Об УрГПУ: 

Уральский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом Урала и одним из старейших университетов этого профиля в России. Здесь работает свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них – академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. В УрГПУ успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. Университет, насчитывающий 11 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

Проректор по международным отношениям Владислав Виталиш рассказал о программе Эразмус, охватывающей практически все страны мира, цель которой состоит в укреплении сотрудничества и международных связей в области высшего образования на основе поддержки высококачественных европейских программ. "Нам бы хотелось видеть у себя больше студентов и преподавателей. Обучение в зарубежном университете — не только строчка в вашем портфолио, но и прекрасная возможность интеллектуального и культурного развития. В прошедшем учебном году у нас училась студентка из вашего университета, Виктория Берсенева, которая стала лучшей студенткой факультета английской филологии. Программа предусматривает обмен не только студентами, но и преподавателями: Дарья Старкова, заведующая кафедрой английской филологии и сопоставительного языкознания института иностранных языков УрГПУ, прочитала курс лекций в высшей школе Кросно", - отметил проректор.

Польские гости уточнили, что Ягеллонский университет в Кракове, один из старейших в Европе, тоже рад бы был подписать контракт с УрГПУ и работать по программе Эразмус.

Исполняющая обязанности ректора УрГПУ Светлана Минюрова отметила, что сотрудничество с университетом в Кросно началось в 2013 году. Студенты и преподаватели УрГПУ общаются через интернет со сверстниками и коллегами, встречаются в Кросно, общаясь на русском и на английском, пытаются говорить по-польски.

"Еще один проект — "Глобальное понимание", его рабочий язык — английский. Мы встречаемся на площадках этого проекта более пяти лет в разных странах. Наш университет и высшую школу в Кросно связывают не только деловые, но и дружеские отношения. Мы будем готовить новые проекты, наше сотрудничество будет продолжаться. Мы очень рады приезду коллег и постараемся показать Екатеринбург во всей красе", - рассказала Светлана Минюрова.

В пресс-службе уральского вуза отметили, что польских гостей ждет насыщенная программа. 6 июля в  УрГПУ пройдет круглый стол на тему "Роль английского языка в межкультурной коммуникации" с участием гостей, администрации и преподавателей педагогического университета. 10 июля пройдет проектная сессия на тему "Продвижение русского языка в молодежной среде европейских стран: проблемы и перспективы".

В программе визита также предусмотрено посещение Международной промышленной выставки Иннопром-2018, которая пройдет в столице Урала с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", и спектакля "Ромео и Джульетта" в Екатеринбургском академическом театре оперы и балета.

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