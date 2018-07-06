Генконсул КНР в Екатеринбурге: надеемся на новые возможности на российско-китайском ЭКСПО

- Госпожа Гэн, какие надежды вы связываете с открывающимся в Екатеринбурге V Китайско-Российским ЭКСПО и как оцениваете представительность нынешней экспозиции?

- По мере укрепления китайско-российских отношений китайско-российское ЭКСПО также укрепляет свое влияние. Все больше китайских партнеров принимает участие в выставке. Мы уверены, что чем больше участие – тем больше возможностей сотрудничества. Что касается китайско-российского ЭКСПО в этом году, то выставка будет размещена во втором павильоне Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" на площади свыше 8,5 тыс. кв. м. Участие с китайской стороны в этом году очень широкое – экспоненты из КНР занимают более 5,5 тыс. кв. м – это 65% всего павильона. Возросло и количество участвующих провинций Китая. Например, в этом году регионом-партнером является провинция Чуньцин в Центральной части Китая, а также провинции Гуанси, Сычуань и Шаньси. Что касается предприятий, их будет 184.

- Какие будут соглашения?

- Запланировано подписание соглашений со Свердловской областью провинциями Хэйлунцзян и городом Чуньцин. Мы располагаем информацией, что между правительствами и предприятиями Чуньцина и Свердловской области будет подписано 14 соглашений о сотрудничестве. У нашего Генерального консульства сложились очень хорошие отношения с правительством Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга. Мы регулярно организуем пресс-туры в Китай. В прошлом году мы организовали визит делегации Администрации Екатеринбурга в КНР. Такие поездки способствуют взаимопониманию наших народов и стран, развитию торгово-экономических отношений и других сфер взаимодействия.

- В 2017 году IV Китайско-Российское ЭКСПО проходило в Харбине, где регионом - почетным гостем была Челябинская область была. Челябинцы презентовали там два проекта: создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск–Екатеринбург как участка высокоскоростного коридора Пекин–Астана–Челябинск–Екатеринбург–Москва-Берлин, а также строительство конгресс-центра на набережной реки Миасс в Челябинске. Какое развитие получили за год эти проекты с точки зрения китайской стороны?

Справка: Проходившее в Екатеринбурге в 2016 году III Российско-Китайское ЭКСПО собрало в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму свыше 50 млрд рублей.



В 2017 году IV Китайско-Российское ЭКСПО прошло в Харбине с 15 по 19 июня. В нем участвовало более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, экспозиция РФ заняла 3,3 тыс. кв. м.

- Что касается проекта ВСМ, мы имеем желание работать в этой сфере, потому что в Китае развиты эти технологии и работают несколько высокоскоростных магистралей. Наша страна обладает наибольшей в мире сетью скоростных и высокоскоростных железных дорог. Сейчас внутри страны работают семь высокоскоростных железнодорожных линий. При поддержке государства и благодаря специальным мерам стимулирования ожидается, что к концу 12-го пятилетнего плана в 2020 году суммарная протяжённость высокоскоростной железнодорожной сети в Китае достигнет 18 тыс. км.

Конечно, проект, о котором вы спрашиваете, не простой. Требуется прохождение ряда процедур, обсуждений и исследований. Что касается Экспоцентра в Челябинске, то ряд китайских компаний уже принимают участие в этом проекте. В 2020 году этот город примет саммит ШОС и БРИКС. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы помочь реализовать его в Челябинской области. Надеемся, что Челябинск в рамках этих событий, как и Екатеринбург, проводивший аналогичный форум в 2009 году, покажет свой новый имидж всему миру.

- Какие крупные проекты реализовывали за год участники прошлого ЭКСПО с регионами Урала?

- В данный момент китайско-российское деловое сотрудничество находится на хорошем уровне. Мы твердо знаем, что реализуемые проекты получат свое развитие, а планируемые – будут воплощаться в жизнь. Уверены, что проведение V Китайско-Российского ЭКСПО – это важный шаг к реализации договоренностей, достигнутых лидерами наших стран. Мы надеемся, что через нынешнее ЭКСПО все участники найдут общие возможности развития и совместно достигнут новых результатов.