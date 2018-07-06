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Ежегодный Международный Летний кампус РАНХиГС пройдет в Иннополисе

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6 июля, 14:38 UTC+3

Тема Кампуса в этом году – Предпринимательство в области культуры и развлечений

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Москва, 6 июля. С 15 по 26 июля в г. Иннополис (Республика Татарстан) пройдет VII Международный образовательный форум "Летний кампус Президентской академии". Тема Кампуса в этом году – Entrepreneurship in culture and entertainment (Предпринимательство в области культуры и развлечений).

В 2018 г. в Летнем кампусе РАНХиГС ожидается участие 220 студентов бакалавриата. Из них около 100 человек – иностранные студенты, 55 человек – представители Академии и вузов АИРР, еще 80 человек – делегация от Республики Татарстан. Международный Летний кампус Президентской академии проводится с 2012 г., на территории г. Иннополис – с 2015 г. Организация Кампуса была бы невозможной без поддержки президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, правительства Республики Татарстан, РАНХиГС и Ассоциации инновационных регионов России.

Будучи созданным для развития информационных и инновационных технологий, Иннополис не случайно выбран площадкой проведения одного из крупнейших международных молодежных событий. Ключевыми целями Кампуса являются обучение и обмен опытом между участниками, а также предоставление студентам из разных стран возможности задать вопросы и напрямую пообщаться с экспертом международного, федерального или республиканского уровня. Так, спикерами и экспертами Летнего кампуса РАНХиГС в разные годы были: заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, председатель Внешэкономбанка (2010–2016) Сергей Горьков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр связи массовых коммуникаций РФ (2012–2018) Николай Никифоров. Кроме того, своим опытом с участниками делились глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, генеральный директор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, спикер Государственной Думы VI созыва Сергей Нарышкин и др.

Иннополис – первый российский город для IT-специалистов, расположенный в Республике Татарстан. В городе есть Университет Иннополис, который специализируется на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий. Для привлечения в Иннополис перспективных технологических компаний на территории города создана Особая экономическая зона. Резидентство в ОЭЗ дает целый ряд преимуществ: специальный налоговый и таможенный режимы, доступ к необходимой инфраструктуре на льготных условиях, льготные условия аренды земельных участков и многое другое.

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК "АКИГ".

Генеральный партнер: Сoca-Cola.

Стратегический информационный партнер: ТАСС. Официальный информационный партнер: Интерфакс. Главный информационный партнер: Полит.РУ. Интернет-СМИ кампуса: Газета.RU. Газета кампуса: "Парламентская газета". Главный региональный информационный партнер: "Реальное время". Региональный информационный партнер: "Эксперт Татарстан". Телеканал кампуса: ГТРК "Татарстан".

Партнеры кампуса: ИА "Татар-информ", журнал "Стратегия", "РБК Татарстан", Tatcenter.ru, "Казанские ведомости", ProKazan.ru, KazanFirst.ru.

Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru

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