Подписано первое соглашение со страной-партнером на ИННОПРОМе-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Подписано первое на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 соглашение со страной-партнером. Документ по укреплению международных деловых контактов в рамках выставки подписали в понедельник президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ён Джу и генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Сергей Киселев.

"Соглашение станет опорной точкой для новых инвестиционных проектов и совместных российско-корейских предприятий. Документ предусматривает постоянный обмен информацией об инвестиционном климате стран, отраслях экономики и возможностях промышленной кооперации, поддержку компаний в локализации, а также проведение совместных мероприятий, направленных на стимулирование бизнеса к реализации новых инвестиционных проектов", - сообщают в КРСУ.

По данным KITA, корейский бизнес испытывает дефицит информации о российском рынке. Меж тем у бизнеса двух стран много взаимных экономических интересов.

Уже сейчас корейская корпорация Hyundai поставляет группе "СВЭЛ", крупному российскому производителю электротехнического оборудования, который работает в Екатеринбурге, узлы для трансформаторов. В настоящее время "СВЭЛ" готовится к запуску линии новых типов трансформаторов и также заинтересована привлечь к участию корейских производителей.

Другая ниша - авиастроение. В корпорации отмечают, что в Южной Корее высок спрос гражданской авиации на самолеты L-410, которые выпускает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). На этих суднах осуществляется большая часть региональных перевозок в республике.

В этом году в Свердловской области откроется завод режущего инструмента "Миникат" для фрезерования труднообрабатываемых материалов: титановых и жаропрочных сплавов, нержавеющих сталей, композиционных материалов. "В числе потенциальных покупателей — предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Холдинга "Вертолеты России", ГК "Росатом", Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и другие машиностроительные производства", - отмечают в КРСУ. Соинвестором проекта является южнокорейская корпорация YG-1 Co., Ltd – один из крупнейших производителей режущего инструмента в мире, владелец торговой марки Minicut.

Кроме того, Свердловской области и Южной Корее интересно сотрудничество в химической промышленности, в энергетике, в производстве электроники, в сфере высоких технологий в производстве (smart factory), в черной и цветной металлургии.

KITA является влиятельной организацией, представляющей интересы крупного бизнеса Южной Кореи, а также значительного числа средних и малых компаний. КРСУ – специализированная организация по привлечению инвестиций в Свердловскую область, где базируются ведущие предприятия металлургии и машиностроения России, и которая входит в число мировых лидеров в трубопрокате и в производстве изделий из титана.

100% экспорта титановых прутков и алюминиевых листов из РФ в Корею приходится на Свердловскую область. Также Свердловская область – крупный экспортер феррохрома в Южную Корею (51% российского экспорта, $25 млн). Основу импорта из Республики Корея в Свердловскую область составляют железный и стальной прокат и ферромарганец.

В КРСУ отмечают, что в рамках ИННОПРОМ-2018 Корпорация развития Среднего Урала проведет для делегации Южной Кореи мероприятия нового формата — промышленные экскурсии. В программе производственного тура – посещение промышленных предприятий региона и индустриальных парков. Делегация Южной Кореи, в частности, посетит группу "СВЭЛ", Уральский завод гражданской авиации, вторую очередь Особой экономической зоны "Титановая долина".

О KITA и КРСУ:

Корейская ассоциация международной торговли основана в 1946 году и является влиятельной организацией, представляющей интересы крупного бизнеса Южной Кореи, а также значительного числа средних и малых компаний. В состав KITA входят такие южнокорейские компании, как LG International Corp., Daewoo Electronics, KIА Моtоrs и другие.



АО "Корпорация развития Среднего Урала" была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

О выставке ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. В прошлом году за четыре дня работы на выставке побывало свыше 50 тыс. посетителей, более 60% из них - профессиональная аудитория.

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