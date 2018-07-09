ММК поделится опытом инноваций на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. ПАО "ММК" принимает участие в работе девятой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

"Главная тема нынешнего ИННОПРОМА – цифровые технологии, поэтому важное место в экспозиции ММК, являющегося лидером отечественной черной металлургии в информатизации производства, уделено реализации на предприятии концепции "Индустрия 4.0". Уже с 2004 года на ММК началась промышленная эксплуатация единой корпоративной информационной системы (КИС)", - сказано в сообщении управления информации и общественных связей ПАО "ММК".

Развитием этого направления стал стратегический курс на внедрение в производственные и управленческие процессы компании самых современных ИТ-технологий с целью снижения затрат, увеличения прозрачности бизнеса, усиления внутрикорпоративных связей, создания новых сервисов для клиентов и сотрудников.

В настоящее время ММК приступил к масштабной модернизации КИС, которая позволит решить задачи "Индустрии 4.0" по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная система включает управление производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), проектами, заказами и продажами. Стратегическим партнером в реализации данного проекта выступает корпорация Oracle. В ходе реализации проекта ММК модернизирует корпоративную информационную систему до новейшей версии Oracle E-Business Suite R12 и расширит ERP-систему на другие общества Группы ММК, что почти удвоит охват сотрудников, работающих в едином информационном поле.

Среди уже реализованных на ММК проектов "Индустрии 4.0" можно назвать проект "Платформа энергоменеджмента" – IT-продукт для управления бизнес-процессами в области энергоэффективности; проект "Мобильный ТОиР" – программно-методический комплекс управления ремонтами. На текущий момент находятся в стадии реализации более 30 проектов в области "Индустрии 4.0" с ожидаемым эффектом не менее 400 млн рублей.

Стратегия развития ММК до 2025 года подразумевает масштабную модернизацию первого передела с вводом в эксплуатацию новых высокотехнологичных промышленных объектов: агломерационной фабрики, коксовой батареи, доменной печи. С точки зрения технологий автоматизации и моделей управления вводимые объекты будут соответствовать концепции цифрового производства "Индустрия 4.0".

На стенде ПАО "ММК" на ИННОПРОМе представлен макет строящейся аглофабрики № 5, пуск которой намечен на 2019 год. Этот высокотехнологичный производственный комплекс будет оснащен 22-мя современными природоохранными объектами, что соответствует наилучшим доступным технологиям. С ее пуском и выводом из работы аглофабрики № 4 сокращение выбросов пыли составит 2075 тонн/год, диоксида серы – 3500 тонн/год. Объем шламов, размещаемых в шламохранилище № 2, сократится на 13750 тонн/год. Будет построена установка по утилизации шламов от сероулавливающей установки с получением товарного гипса.

Также на стенде ПАО "ММК" на ИННОПРОМе представлены выпускаемые на комбинате высокопрочные и износостойкие свариваемые марки стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

О выставке:

Девятая Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 (+18) проходит с 9 по 12 июля в международном выставочном центре "Екатеринбург – ЭКСПО". Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В 2017 году в рамках выставки ИННОПРОМ прошло более 160 мероприятий, открытых для посещения. Свою продукцию представили 600 индустриальных компаний из 20 стран мира.