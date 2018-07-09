Начинается прием заявок на Молодежный день Fintech

ТАСС, 9 июля. 17 октября 2018 года в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 во второй раз пройдет Молодежный день Fintech, прием заявок открыт.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев. Отбор студенческих команд-участников Молодежного дня Fintech будет проходить в ходе заочного кейс-чемпионата в сфере финансовых технологий.

Десять команд-финалистов поедут в Сочи на FINOPOLIS 2018, где их ждет финальный финтех-баттл с реальными кейсами от участников рынка, мастер-классы и лекции российских и иностранных экспертов, общение с успешными финтех-стартапами и многое другое.

Победителей конкурса Молодежного дня Fintech ждут встречи с руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS 2018.

Подробнее о Молодежном дне Fintech на yday.finopolis.ru/.

Организатор FINOPOLIS 2018 – Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.

О Фонде:

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org