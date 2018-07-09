УрГЭУ стал организатором молодежной программы Российско-Китайского ЭКСПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. IV Российско-Китайский конгресс молодых предпринимателей начнет работу во вторник в крупнейшем экономическом вузе Урала – Уральском государственном экономическом университете. Мероприятие проходит в рамках работы Российско-Китайского ЭКСПО, сообщили в пресс-службе УрГЭУ.

"В течение двух дней 50 молодых предпринимателей направят свои усилия на создание проектов по развитию совместных предприятий и бизнес инкубаторов. Участники не только отработают навыки по реализации бизнес-идей и бизнес-моделированию, но и найдут потенциальных партнеров среди молодежи", - сообщают в вузе. УрГЭУ во второй раз выступает организатором молодежной программы Российско-Китайского ЭКСПО. Студенты вуза будут участвовать в конгрессе как в роли волонтеров, так и в роли участников.

"В среду на площадке ИННОПРОМа будут представлены все проекты. Экспертами выступят Всекитайская федерация молодежи и Российский союз молодежи", - сообщают в УрГЭУ. В ходе конгресса состоится круглый стол "Развитие Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов: результаты, перспективы и новые направления сотрудничества".

Сотрудничество с ТПП

11 июля в 11:45 на выставке ИННОПРОМ (Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, павильон № 3, стенд № 3 АБ) запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между УрГЭУ и Уральской торгово-промышленной палатой. Документ предусматривает создание базовой кафедры "Финансы для бизнеса", реализацию программ по повышению квалификации руководителей высшего и среднего управленческого звена Уральской ТПП, а также проведение совместных научно-исследовательских работ.

В этот же день, в среду, в 18:00 на выставке ИННОПРОМ состоится круглый стол "Механизмы развития трансграничного молодежного предпринимательства", сообщают в вузе.

Апгрейд квалификации

В рамках мероприятия будет подписано соглашение о сотрудничестве между УрГЭУ и некоммерческим партнерством "Союз машиностроительных предприятий Свердловской области" (председатель Алексей Молотков). Документ предусматривает оказание поддержки в повышении квалификации руководителей и специалистов предприятий машиностроения путем реализации программ профессиональной переподготовки, а также привлечение сотрудников НП "СМПСО" для преподавания дисциплин, руководства дипломными работами и участия в государственных экзаменационных комиссиях.

Об УрГЭУ:

УрГЭУ – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ.

Об ИННОПРОМе:

IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 (18+) проходит в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 2010 года, в этом году даты ее проведения - с 9 по 12 июля, тема - "Цифровое производство". В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор ИННОПРОМА - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

О Российско-Китайском ЭКСПО:

Проходившее в Екатеринбурге в 2016 году III Российско-Китайское ЭКСПО собрало в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

В 2017 году IV Китайско-Российское ЭКСПО прошло в Харбине с 15 по 19 июня. В нем участвовало более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составила 86 тыс. кв. м, экспозиция РФ заняла 3,3 тыс. кв. м.