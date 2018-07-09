Замглавы Югры Забозлаев: регион значительно продвинулся в решении экологических проблем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийского автономного округ – Югра значительно продвинулся в решении экологических проблем. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев, выступая на конференции "Экологическая безопасность производства как основа международного сотрудничества", проходящей в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

По его словам, регион значительно продвинулся в решении экологических проблем, связанных с производственной деятельностью и топливно-энергетической промышленной доминантой региона. Среди конкретных результатов совместной работы властей, недропользователей и экологов Забозлаев, в частности, отметил сохранение численности лосей на уровне 17-18 тыс. особей за последнее десятилетие – прежде популяция катастрофически сокращалась. "Также достигнуто более чем трехкратное увеличение численности популяции дикого северного оленя, в полтора раза и выше выросла численность бурого медведя, отмечается существенный рост проходной водоплавающей дичи – утки почти в два раза, гуся и лебедя – почти в шесть раз", - сказал замгубернатора. Также со ссылкой на данные экологической организации "Гринпис" он отметил сокращение более чем в 30 раз выброса нефтепродуктов по реке Обь в Северный Ледовитый океан.



"В целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества, направленного на стабильное развитие экономики и обеспечение экологической безопасности Югры, правительство округа совместно с нефтяными компаниями, работающими на территории региона, заключают соглашения о сотрудничестве. В рамках действующих соглашений недропользователи берут на себя повышенные обязательства по разработке и реализации долгосрочных природоохранных программ, предусматривающих мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В свою очередь правительство автономного округа осуществляет контроль за реализацией природоохранных и природовосстановительных мероприятий", - отметил Алексей Забозлаев.

По словам заместителя губернатора, сложилась позитивная тенденция - сами компании считают расходы на природоохранные мероприятия инвестициями в будущее. "Это тот ключевой вопрос, который сегодня удалось решить. Компании считают своей инвестиционной привлекательностью экологическую составляющую", - сказал он.

"Все меры, предпринимаемые окружной властью, нефтяными компаниями, контролирующими органами, позволили снизить негативное воздействие, стабилизировать состояние окружающей среды и улучшить экологическое состояние окружающей среды и экологической обстановки в регионе", - констатировал замгубернатора.

Среди докладчиков на сегодняшней конференции - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители руководства крупных российских промышленных горно-металлургических холдингов России, представители властей регионов УрФО.

Об ИННОПРОМе

IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 (18+) проходит в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 2010 года, в этом году даты ее проведения - с 9 по 12 июля, тема - "Цифровое производство". В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор ИННОПРОМА - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.