Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Александр Смагин и Станислав Попов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Гостями VII Международного Летнего кампуса Президентской академии под Казанью станут президент Российского танцевального союза Станислав Попов, генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин, а также актер театра и кино Александр Кузнецов.

Своим огромным опытом с участниками Международного Летнего кампуса РАНХиГС поделится почетный вице-президент Всемирного танцевального союза (WDC), академик Международной Академии творчества Станислав Попов. В 1987 г. он основал Российский танцевальный союз, президентом которого является и по сей день. В 2007 г. был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РФ". Продюсер и постановщик "Кубков мира" в Кремле (с 1995), шоу мировых звезд бального танца "Звездный бал" в Кремле (с 1999), чемпионатов мира и Европы в Москве (Кремль, Лужники, Международный торговый центр), Санкт-Петербурге, Казани и Омске. Председатель жюри проекта "Танцы со звездами" (2006-2011) на телеканале "Россия 1", главный танцмейстер "Венского бала в Москве" (с 2003), балов в Вене, Киеве, Баден-Бадене, Монтрё и Алма-Ате.

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин. Венский Бал проводится в Москве начиная с 2003 г. Это не только светское, но и значительное культурное и общественное событие международного уровня - самый крупный и известный бал в России, один из самых масштабных балов в мире. В разные годы дебютантами Бала становились: чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева, певица Алсу, звезда тенниса Елена Дементьева, чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Громова, гимнастка Ирина Чащина и многие другие. Кроме того, Венский Бал – это благотворительное мероприятие. Средства, собранные на благотворительной лотерее во время бала, направляются в различные фонды помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях.

Актер театра и кино Александр Кузнецов проведет лекцию "Актерские методы в деловых связях. Чему я могу научиться у звезд кино, чтобы стать звездой в своем бизнесе?". После грандиозного успеха картины "Джек Восьмеркин – "американец" актер сыграл главные роли в фильмах "Приморский бульвар" и "Аэлита, не приставай к мужчинам". В начале 90-х гг. Александра Кузнецова пригласили сниматься в два больших американских проекта: 13-серийный телевизионный фильм по Джеку Лондону "Аляска Кид" и картину "Бегущий по льду". С 1993 г. Александр Кузнецов жил и работал в США. В это время он снялся в сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Полиция Нью-Йорка", "JAG", "VIP". Он также принял участие в фильмах "Разрушитель", "Миротворец", "Космические ковбои". Александр Кузнецов стал востребованным актером в США, а его партнерами по кадру были такие звезды мирового кино, как Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд, Николь Кидман, Джордж Клуни. Прожив 18 лет в Америке, в 2009 г. актер вернулся в Россию. Он начал преподавать в школе-студии МХАТ и основал актерскую школу "Кузница Кино и Телевидения".

Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России при поддержке ГК "АКИГ".

Генеральный партнер: Сoca-Cola.

Стратегический информационный партнер: ТАСС. Официальный информационный партнер: Интерфакс. Главный информационный партнер: Полит.РУ. Интернет-СМИ кампуса: Газета.RU. Газета кампуса: "Парламентская газета". Главный региональный информационный партнер: "Реальное время". Региональный информационный партнер: "Эксперт Татарстан". Телеканал кампуса: ГТРК "Татарстан".

Партнеры кампуса: ИА "Татар-информ", журнал "Стратегия", "РБК Татарстан", Tatcenter.ru, "Казанские ведомости", ProKazan.ru, KazanFirst.ru.

Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru