Крупнейший металлургический холдинг Китая будет инвестировать в проекты предприятий Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Соглашение между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и Ansteel Group (входит в 500 крупнейших мировых транснациональных корпораций) подписали сегодня на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге генеральный директор КРСУ Сергей Киселев и директор российского представительства Ansteel Group Russian Цзян Сихун.

"Соглашение направлено на привлечение Ansteel Group к финансированию проектов свердловских металлургических предприятий. Это означает, что уральские металлурги получат инвестиции в свои проекты от одной из крупнейших в мире металлургических компаний. Соинвестиции позволят осуществить проект быстрее, а статус совместного предприятия с транснациональной компанией – легче выйти на международный рынок", - сказано в сообщении.

Первая встреча КРСУ с представителями Ansteel Construction Group Russian состоялась в апреле 2018 года. Корпорация развития Среднего Урала, исходя из заинтересованности Аnsteel, приступила к поискам технологического партнера и отобрала шесть проектов уральских предприятий в сфере металлургии, в которых может принять участие китайская корпорация и на базе которых могут появиться совместные российско-китайские производства.

Затем состоялась серия переговоров со всеми инициаторами проектов. В их числе - производство алюминиевых труб, выплавка спецсталей, разработка меднорудного месторождения в Свердловской области, производство алюминиевого порошка, а также проект по модернизации производства сварных труб и их антикоррозийная изоляция.

Сегодня по каждому ведется проработка в рамках определения инвестором проекта, в который он войдет своим капиталом.



"Свердловской области очень интересно сотрудничество с Ansteel с точки зрения трансфера технологий и привлечения инвестиций. Сотрудничество с Аnsteel свидетельствует о высоком уровне компетенций Свердловской области в сфере металлургических производств, о богатой сырьевой базе и о выстроенной системе поиска технологических партнеров. Всё это создает условия для входа на рынок региона таких крупных инвесторов", - говорит Сергей Киселев.

О КРСУ

АО "Корпорация развития Среднего Урала" была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. В прошлом году за четыре дня работы на выставке побывало свыше 50 тыс. посетителей, более 60% из них - профессиональная аудитория.

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