УГМК планирует начать чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля./ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) начнет чипировать кабельную продукцию для борьбы с контрафактом. Об этом сказал журналистам гендиректор УГМК Андрей Козицын на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

"Если говорить про кабельно-проводниковую продукцию, то мы ее будем не только традиционно сертифицировать, но и планируем особым образом чиповать. И где бы наш кабель не оказался, все будут знать, кто его производит. Это делается в рамках борьбы с контрафактом", - сказал он.

УГМК владеет несколькими предприятиями производителя кабельной продукции. В ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании, входят: АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ (Томск).

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

О выставке:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.