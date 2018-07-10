В Свердловской области построят тепличный комплекс пятого поколения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тепличный комплекс пятого поколения построят в городе Михайловске Свердловской области. Как сообщают в управлении маркетинга АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ), соглашение в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 подписали во вторник заместитель генерального директора КРСУ Никита Коскевич и директор "УралИнвестАГро" Лют Сайдуллин.

Проект "УралИнвестАгро" предусматривает выращивание овощей и зелени закрытого грунта по технологии "Ultra Clima". Запустить проект инвестор планирует в 2019 году. Тепличные хозяйства относятся к числу производств, потребляющих очень большое количество энергии. Поэтому компания также намерена создать собственный энергокомплекс по выработке электрической и тепловой энергии на производимом сжиженном газообразном топливе из утилизируемых промышленных отходов. Это позволит сделать продукцию более доступной для конечного потребителя. Инвестиции в проект – 7,75 млрд рублей.



Лют Сайдуллин отметил, что проект позволит круглогодично, в том числе зимой, поставлять овощи лучшего качества, чем сейчас поступает из-за рубежа.



"Мы обратились в Корпорацию развития Среднего Урала за поддержкой проекта с целью привлечения софинансирования и государственной поддержки", - сказал Сайдуллин.



"Проект УралИнвестАгро – это шаг к обеспечению жителей региона качественной местной продукцией. Наш регион – очень крупный потребитель сельскохозяйственной продукции с высоким платежеспособным спросом. Но по ряду направлений Свердловской области не хватает собственных производств. Одно из таких востребованных направлений – овощи закрытого грунта. Свердловская область обеспечивает себя ими только на 35%", - отметил Коскевич.



Сегодня КРСУ выделила сельское хозяйство в отдельное направление и прорабатывает несколько инвестиционных проектов в сфере АПК. Корпорация содействует местным сельхозпроизводителям в модернизации и расширении производств, помогает установить контакты с иностранными инвесторами, обеспечить проект инженерной инфраструктурой и мерами поддержки.

О КРСУ

АО "Корпорация развития Среднего Урала" была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.