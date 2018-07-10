Заседание рабочей группы национального проекта "Бажен" прошло в рамках ИННОПРОМа

ТАСС, 10 июля. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 во вторник прошло заседание рабочей группы национального проекта "Бажен" по добыче трудноизвлекаемой нефти. Провел его заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.

Как сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, разработана рабочая карта по реализации проекта. "Мы понимаем, куда двигаться и что необходимо решить. Это не проект одного дня, поскольку технологий таких месторождений нет в мире – есть аналоги, но они нам не подходят", - отметил замгубернатора.



По его словам, НК "Газпром нефть", как основному партнеру проекта, ставятся задачи отработать именно российские технологии, тиражировать их в нашей стране и предлагать партнерам и коллегам. Проект, отметил Забозлаев, имеет статус национального на уровне Министерства энергетики РФ. "Специальный налоговый режим создан для него и в Югре, чтобы он вышел на окупаемость. Посчитали – после того, как регион предоставил свои преференции, НК "Газпром нефть" в него зашла очень уверенно", - сказал Алексей Забозлаев.



По его словам, сегодня было отмечено, что проект зарегистрирован в особом подразделении в городе Ханты-Мансийске. "Комплектование его будет до сентября. 1 сентября специалисты начнут непосредственно работу. Но на тех месторождениях, где будет реализовываться проект, сейчас уже по современным технологиям осуществляются необходимые работы и бурятся скважины. Дальше будут вовлекаться и компании нефтесервиса, производители оборудования, которые отрабатываю технологии. Они все будут в этом проекте", - отметил Забозлаев.

По словам заместителя губернатора, проект поддерживается тремя основными федеральными министерствами - природных ресурсов, энергетики, промышленности. "В него зашли все", - констатировал замглавы региона.

О Баженовской свите

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В Баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (часто называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается "Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году.

Компания будет "обкатывать" технологии на участке Баженовской залежи, потенциальные ресурсы которой составляют около 18-60 млрд тонн. Ее разработку нефтяники называют "второй жизнью" для западносибирских месторождений.

Коммерческая добыча нефти из Баженовской свиты может начаться уже в 2025 году.

Об ИННОПРОМе

IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ (18+) проводится в Международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 2010 года. В этом году даты ее проведения - с 9 по 12 июля, тема - "Цифровое производство". В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор ИННОПРОМа - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.