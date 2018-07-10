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Конференция об архитектурном образовании и карьере "Открытый город" пройдет в Москве

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10 июля, 15:44 UTC+3

Мероприятие состоится в сентябре, но уже в июле и августе участников ждут воркшопы, экскурсии и лекции от ведущих архитекторов Москвы

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. 27-28 сентября в Москве состоится очередная ежегодная конференция об архитектурном и градостроительном образовании и карьере "Открытый город", организованная Москомархитектурой. К участию приглашаются студенты и молодые выпускники московских архитектурных ВУЗов, а также архитектурных колледжей. Всего архитектурным специальностям в Москве единовременно обучается более 3 000 человек.

Посетителей "Открытого города" ждет насыщенная программа: лекции, защита студенческих работ, уникальные исследования профессионального рынка, выставка, посвященная уходящим и набирающим обороты трендам в архитектуре и городском планировании.

В программе этого года: круглый стол "Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов"; презентация международной программы Master in collective housing, разработанная Политехническим институтом Мадрида и Швейцарской высшей технологической школой; кейс-сессия "Архитектура успеха и карьерные стратегии"; реалити-шоу: "Как мы искали работу в архитектурном бюро?", вечерний диалог "Отцы и дети – династии в архитектурной профессии" и многое другое.

Перед конференцией для молодых архитекторов запланирован ряд экскурсий на строящиеся объекты, лекции и воркшопы от ведущих бюро Москвы. Результаты работы воркшопов команды представят во второй день конференции. Также 28 сентября студенты смогут защитить дипломные и курсовые проекты перед Архсоветом Москвы и получить обратную связь от ведущих архитекторов и девелоперов столицы.  В рамках Portfolio Review участники – студенты, магистры и выпускники архитектурных вузов – получат возможность продемонстрировать собственные портфолио, которые зачастую говорят о профессионале намного ярче дипломов и резюме. Кроме того, в этом году на конференции будет представлено уникальное исследование: "Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике".  Предметом обсуждения также станет "Атлас архитектурных профессий", который покажет, какие навыки, и какие специальности будут востребованы в архитектурной среде в ближайшие годы, а какие потеряют актуальность.

О мероприятии

Конференция "Открытый город" – крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, проходит в Москве 27-28 сентября под эгидой Москомархитектуры уже 3-й год подряд. В программе мероприятия: воркшопы от ведущих архитектурных бюро, сессии по актуальнейшим вопросам российского архитектурного образования, тематическая выставка, Portfolio Review – презентация студенческих портфолио перед ведущими архитекторами и девелоперами Москвы и многое другое.

Участие в конференции — бесплатно, при обязательной регистрации!

Зарегистрироваться на конференцию "Открытый город". При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам, указанным ниже

Регистрация участников

Екатерина Иванова
opencity.mka@gmail.com 
+7 915 018 93 14

Регистрация СМИ

Мария Ульянова
press.mka@gmail.com
+7 499 766 21 25

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