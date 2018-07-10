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Екатеринбургское ПАО "МЗИК" представило на ИННОПРОМе свою гражданскую продукцию

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10 июля, 15:59 UTC+3

На стенде Машиностроительного завода им.М.И. Калинина - коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000 и электрический погрузчик серии МР20

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000 и электрический погрузчик серии МР20 представлены гостям Международной промышленной выставки ИННОПРОМ на объединенной экспозиции Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Об этом сообщают в пресс-службе ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, Екатеринбург, входит в состав концерна).

"МК2000, серийное производство которой стартовало в 2017 году, уже хорошо знакома жителям Екатеринбурга – в преддверии чемпионата мира по футболу завод поставил городу семь единиц техники. Коммунальные машины вышли на трудовую вахту и в Казани, Рефтинском, в НИЦ "Курчатовский институт", город Москва. Также техника готовится к отгрузке в уральский город Нижнюю Салду, на Кировский завод "АВИТЕК". Активно ведутся переговоры с администрациями Нижнего Тагила, Североуральска и Ревды. МК2000 успешно прошла подконтрольную эксплуатацию в Белгороде, и муниципалитет намерен ее приобрести", - сказано в сообщении.

В этом году специалисты ПАО "МЗИК" более детально ознакомили гостей ИННОПРОМа с вариантом электрического погрузчика на литий-ионных батареях. Как отметил генеральный директор завода, президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, это прогрессивная технология, которая в будущем должна получить широкое распространение не только в нашем регионе, но и в стране в целом. Это позволит вывести российскую продукцию на новый конкурентный уровень. Батарею для погрузчиков, производимых заводом имени М.И. Калинина, разработало и изготовило ООО "НПО "Центротех", г. Новоуральск Свердловской области – тоже участник ИННОПРОМа, где презентует погрузчик МР20 в качестве удачного примера применения своих изделий.

"Техника ЗиКа вызвала большой интерес у посетителей выставки, многие из них захотели получить консультацию экспертов предприятия и более подробно узнать о ее возможностях", - сообщают на екатеринбургском предприятии.

О ПАО МЗИК:

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". 

С конца 1950-х годов специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, в том числе на пуско-заряжающей установки из состава ЗРК С-300 ("Антей-2500"). Также здесь выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию продукции.

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