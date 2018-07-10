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На форуме "Сообщество" обсудят влияние экологии на здоровье населения

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10 июля, 16:10 UTC+3

Мероприятие пройдет в Туле 18-19 июля

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Форум "Сообщество", который пройдет в Туле 18–19 июля, будет посвящен теме "Природа и общество: как достичь гармонии".

Президент РФ Владимир Путин в своем майском указе одной из главных национальных целей на ближайшие шесть лет обозначил повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от 80 до 140 тыс. преждевременных смертей в России происходит по причине загрязнения воздуха. Из них от 50 до 60 процентов связаны с выхлопами, производимыми транспортом. При этом в 2017 году количество выбросов от автотранспорта достигло почти 14,5 млн тонн, что на 14% больше, чем в 2012 году. Только за последний год прирост составил около 350 тыс. тонн, или 2,5%.

"Сегодня остро стоят вопросы экологии, связанные со здоровьем общества, и именно этому будет посвящена секция "Влияние экологии на здоровье", которую я буду модерировать на форуме "Сообщество“ в Туле, — рассказал первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес. — Мои коллеги, которые занимаются профессиональным лечением патологий, возникающих на вредном производстве или под влиянием неблагоприятных экологических условий, поделятся своим опытом".

Минприроды России в прошлом году выпустило доклад, в котором были названы города с самым высоким уровнем атмосферного загрязнения. Среди самых "грязных" городов оказались Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк. В целом по стране из-за ухудшения экологической обстановки с 2014 по 2016 год заболеваемость астмой выросла среди детей в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза.

"Существует прямая связь между экологическим состоянием того или иного региона, города, района России с состоянием здоровья людей. Эта тема давно известна. Однако в 1990-е годы было многое утеряно в этом отношении, и сегодня нам приходится наверстывать упущенное: мы проводим серьезную работу, связанную с диспансеризацией. Для нас на первом месте стоит профилактика возможных заболеваний. Все это мы будем обсуждать на секции „Влияние экологии на здоровье“, — пояснил Дайхес. — Мы видим, что сегодня Тула — это активно развивающийся регион, там сложились интересные практики. Будет интересно услышать о новых наработках и обменяться опытом с коллегами".

К участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

С 2018 года каждый форум посвящен отдельной теме федерального уровня, рассмотренной через призму опыта конкретного региона. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который пройдет 2–3 ноября в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта на сайте форума: www.форумсообщество.рф/тула

Форум "Сообщество" в социальных сетях:
https://www.facebook.com/forumoprf 
https://vk.com/forum.oprf 
https://twitter.com/op_rf 

Официальное мобильное приложение форума "Сообщество" доступно для скачивания для iOS: https://goo.gl/qezm1z и Android: https://goo.gl/6b18V5

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