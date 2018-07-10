В Светлогорске проходит XV кинофестиваль "Балтийские дебюты"

СВЕТЛОГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. В Светлогорске продолжается XV кинофестиваль "Балтийские дебюты". "Скрипачка", "Голова. Два уха", "Последний богатырь" - эти и другие фильмы продолжают ряд кинопоказов фестиваля сразу в трех программах: международный конкурс, "Премьеры года" и "Конкурс российских дебютов", который проводится на фестивале впервые.

Организаторы разделили международные и российские дебюты, чтобы предоставить возможность жюри и зрителям оценить профессиональную зрелость, самобытность и возможности молодого российского кино.

В списке российских дебютантов режиссеры Виталий Суслин, Эдуард Новиков, Константин Хабенский, Игорь Каграманов, Владимир Битоков.

Справка: Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске в июле с 2004 года при поддержке Министерства культуры РФ. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. Расписание фестиваля включает конкурсную международную программу и программу "Конкурс российских дебютов". В программе "Балтийских дебютов" - творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, программа для юных зрителей и другое. http://bdff.ru/



Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" (организатор XV Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты") создан в 2011 года с целью поддержки и продвижения молодых перспективных выпускников ВГИКа, а также соединения знаний и навыков, полученных за годы учебы в институте с профессиональной практической деятельностью после его окончания. Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" с момента основания реализует комплексную программу поддержки молодых специалистов-выпускников ВГИКа, в рамках которой создаются игровые, документальные и анимационные проекты.

Российская картина "Байгал" и в международном конкурсе. Режиссер Илдар Ягафаров поборется за призы фестиваля с коллегами из Норвегии. Финляндии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Хорватии, Дании, Швеции.

Фильмом режиссер Биргитте Стэмозе "Не оставляй меня" (2017, Дания, Швеция) открылся накануне международный конкурс.

"Мир анимации" - отдельная программа фестиваля. Ее представит российский кинопродюсер, председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов. Миру анимации сегодня был посвящен и мастер-класс Леонида Пожидаева, руководителя мастерской художников анимации и компьютерной графики во ВГИКе. В рамках "Летней киношколы", которая также впервые организована на фестивале, состоится и мастер-класс заслуженного деятеля искусств России Сергея Мачильского. Преподаватель ВГИКа известен зрителям по работам над фильмами "Белая гвардия", "Шагал - Малевич", "Контрибуция". Сергей Мачильский поможет зрителям и гостям фестиваля освоить "Мастерство оператора".

Вход на кинопоказы международного и российского конкурса, а также картины, вошедшие в программу "Премьеры года" свободный. Также все желающие могут свободно посмотреть фильмы из "Мира анимации" и стать участниками мастер-классов.

Имена победителей фестиваля "Балтийские дебюты" назовут 13 июля. Жюри международного конкурса возглавит Глава производственного департамента Эстонского киноинститута, продюсер, представитель Эстонии в фонде "Евримаж" Пирет Тиббо-Хаджинс (Эстония/Таллин). Работы российских дебютантов оценит жюри во главе с известным российским кинорежиссером, сценаристом, актером Александром Коттом (Россия/Москва). Отдельный приз будет вручен по результатам зрительского голосования.

Дополнительная информация, аккредитация СМИ:

Елена Барханская

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barhanskayaelen@mail.ru

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