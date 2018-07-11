Новый парк браунфилд появится в Екатеринбурге

ТАСС, 11 июля. Корпорация развития Среднего Урала и ГК "ТРАНССИБУРАЛ" объявили о создании вблизи Новосвердловской ТЭЦ в черте Екатеринбурга парка браунфилд UL-park (Ural Logistics), сообщают в пресс-службе КРСУ. Браунфилд - это индустриальный парк, образованный на территории, которая ранее использовалась для промышленных целей.

"ООО "Логистика Урал" - подразделение ГК "Транссибурал", возглавляемое Сергеем Мазуркевичем, планирует строительство пяти новых складов общей площадью 15 тыс. кв. м. Застройщиком складских объектов выступит ГК Brozex, принадлежащая Вячеславу Брозовскому. Корпорация развития Среднего Урала будет содействовать развитию площадки в концепции индустриального парка и в привлечении резидентов", - отмечают в пресс-службе.



Площадь индустриального парка составляет 32 га. Треть территории уже застроена производственными и складскими комплексами, где работают производители металлопроката, автоматических секционных ворот, труб ПВХ, кабельной продукции.

Площадка полностью оснащена инфраструктурой, в том числе железнодорожной. Инвестиции в ее реновацию и строительство новых комплексов составят 150 млн рублей. В дальнейшем объем инвестиций может существенно вырасти.



"Мы успешно управляли производственно-складским комплексом на протяжении семи лет, но пора двигаться дальше. Мы создаем принципиально новый продукт – индустриальный парк браунфилд в черте Екатеринбурга, строим новые современные склады, планируем реновацию существующей инфраструктуры, - подчеркнул Мазуркевич. - Малые и средние предприятия, как правило, хотят найти объект в сжатые сроки и не готовы переплачивать за класс А. Мы решили опередить рынок и предложить резидентам готовые производственные помещения – склады класса В по доступным ценам".



По его словам, парк ориентирован на производственный сегмент малого и среднего бизнеса Свердловской области, и таких предложений на рынке региона сегодня нет, а предприниматели зачастую работают в старых промышленных зонах советской застройки. Площадка UL-park особенно привлекательна для компаний, осуществляющих перевозки как в направлении Южного Урала, так и на север по Тюменскому тракту.



"Много лет мы развиваем свой индустриальный парк в городе Березовском. Однако у нас другая модель развития – мы продаем землю под застройку. Группа компаний "Транссибурал" будет развивать модель "готовые площади класса "В" в аренду". Безусловно, предложение будет пользоваться большим спросом,- сказал генеральный директор ГК Brozex Вячеслав Брозовский.



Это подтвердил заместитель гендиректора КРСУ Сергей Ляпустин. "На рынке складской недвижимости Екатеринбурга и на рынке производственных помещений для малого и среднего бизнеса в черте Большого Екатеринбурга сегодня наблюдается дефицит. При этом сегмент складов класса "В" сегодня представлен в основном ветхим фондом. Поэтому Корпорация развития Среднего Урала оценивает проект группы компаний "Транссибурал" как очень перспективный и важный для региона. Индустриальный парк будет включен в Базу объектов промышленной недвижимости КРСУ, - отметил Ляпустин.- Развитие парка существенно скажется на улучшении инвестиционного климата региона, даст импульс для развития производственного сектора".

Закладка камня новых складов в UL-park намечена на сентябрь 2018 года.