Стартовал фотоконкурс "Дикая природа России - 2018"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Конкурс "Дикая природа России - 2018" стартовал на сайте www.nat-geo.ru, работы ринимаются до 30 сентября. Теперь участники могут загрузить свои фотографии, не более десяти изображений, и через мобильные устройства. Испытать свою удачу могут все граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, но для несовершеннолетних фотографов открыта специальная номинация "Юные таланты". Главный приз фотоконкурса – 300 000 рублей – достанется победителю, выбранному членами жюри в октябре. А в декабре в Москве пройдет официальное награждение финалистов и откроется итоговая выставка лучших работ конкурса, которая после отправится в региональное турне по нашей стране. Журнал "National Geographic России" стремится привлечь внимание к фотоискусству и показать, что каждый может сделать по-настоящему качественную и интересную фотографию, поэтому каждый год расширяет список номинаций: Птицы Заповедная Россия Фотоистория Подводная съемка Мамы и детеныши Пейзажи Юные таланты Природа в черно-белых тонах Макросъемка Млекопитающие От заката до рассвета Растения Городские джунгли newИскусство в природе newВидео newМобильное фото

Новая номинация "Искусство в природе". Это возможность показать художественные снимки пейзажей и диких животных: игру тонов и блики света, фактуру, причудливые ракурсы и абстракцию.

В номинации "Видео" участвуют короткие ролики о дикой природе России, которые необходимо разместить на своей странице в "ВКонтакте" или Инстаграме с хештегом #ngvideo2018.

"Мобильная фотография" — обновленная номинация, которая проходит в этом году при поддержке компании Huawei. В отличие от прошлых лет, когда снятые на смартфон фотографии нужно было публиковать в социальных сетях со специальным хештегом, в этом году мобильные фотографии можно добавлять непосредственно на страницу фотоконкурса. Лучшие работы будут представлены на выставке "Дикая природа России – 2018" в конце текущего года. Победитель в номинации "Мобильное фото" станет обладателем смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой Leica и искусственным интеллектом.

Проект "Дикая природа России" – это всероссийский фотопроект: фотоконкурс и серия фотовыставок по городам России. Конкурс проводится ежегодно журналом "National Geographic Россия" с 2011 года. В этом году партнером проекта стала компания "HUAWEI", один из ведущих производителей смартфонов на мировом и российском рынке.

Ждем ваших работ до 30 сентября!

Пресс-служба "National Geographic Россия"

Ксения Гавицкая

Старший менеджер отдела маркетинга и PR

Tел.: +7 (495) 232-92-92 (2002)

E-mail: k.gavitskaya@moscowtimes.org

Информация о "National Geographic Россия":

National Geographic – это не только журнал, это часть глобального сообщества, история которого уходит в XIX век. В сообщество входят многочисленные исследовательские комитеты, которые и являются источником уникальных материалов, публикуемых в журнале "National Geographic Россия".

Эксклюзивность журнала "National Geographic Россия" состоит в том, что публикуемые материалы результат новаторских и затратных полевых исследований и экспедиций, которые тщательно проверяются и отбираются редакторами журнала. Фотографии, публикующиеся в журнале, являются работой профессиональных фотографов, поэтому National Geographic и фотоискусство – это 2 неотделимых понятия.

Информация о Huawei Consumer Business Group

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты, благодаря чему в 2016 году Huawei вошел в тройку лидирующих производителей смартфонов всего мира. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай.

Huawei Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. Huawei Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.

Более подробная информация на сайте http://shop.Huawei.ru, а также в Facebook, вКонтакте, YouTube, OK, Instagram и Twitter.