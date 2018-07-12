На ИННОПРОМе прошла дискуссия по проекту "Локомотивы роста"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге участники дискуссии партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста" обсудили, какие отрасли и секторы промышленности станут точками роста российской экономики в ближайшем будущем. Об этом сообщают в пресс-службе екатеринбургского НПО автоматики – предприятие является участником и одним из инициаторов проекта.

По данным федерального координатора партпроекта - депутата Госдумы РФ Дениса Кравченко, с начала года "Локомотивы роста" провели пять форумов и осмотрели 200 проектов. Их них были отобраны 18 лидерских, инновационных. "Половина этих проектов уже получили и продолжают получать поддержку. Это высокий КПД. Остальные получат поддержку в ближайшем будущем. Мы стремимся к 100% показателю реализации проектов", - приводят в пресс-службе комментарий законодателя.

"Точки роста" он разделил на условные три группы: региональные; проекты, связанные с управленческими решениями и цифровизацией (типа "Фабрики будущего") и федеральные, масштабные.

Денис Кравченко также напомнил о поставленной президентом РФ задаче по существенному увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: к 2030 году она должна вырасти до 50%. "Для предприятий будут создавать преференции на уровне законодательства. Основой современной российской экономики должна стать высокотехнологичная промышленность, отвечающая требованиям глобальной конкурентоспособности, эффективности и высокой производительности труда", - считает он.

"Реализация партпроекта "Локомотивы роста", инициированного "Единой Россией", позволит свердловским промышленникам выйти на новые рынки сбыта, получить субсидии, а также предложить свои продукты госкорпорациям и естественным монополиям. "Локомотивы роста" становятся действенным политическим механизмом по развитию промышленности, механизмом содействия устойчивому росту российской экономики", - отмечают в пресс-службе.

Как сказал ранее Кравченко, в начале реализации "Локомотивов роста" год назад инициаторы поставили задачу искать новые источники роста российской экономики, в первую очередь связывая их с промышленными и инфраструктурными проектами. Был запланирован ряд промышленных форумов "Локомотивы роста - заводы развития", где во взаимодействии с ведущими экспертами обсуждались стратегически важные для той или иной территории проекты. "Именно они должны стать новыми источниками роста российской экономики", - приводят в НПОА слова Кравченко.

О проекте "Локомотивы роста"

Старт партпроекту был дан год назад на ИННОПРОМе-2017. Региональный координатор проекта, гендиректор АО "НПО автоматики" Андрей Мисюра, тогда отметил, что цель проекта – это создание условий для поступательного развития современной экономики страны во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

В ходе дискуссии он рассказал, что партпроект успешно выполняет свою миссию – решает и локальные задачи отдельно взятых предприятий, и помогает интересным и перспективным проектам создавать новые точки развития региона. Приоритетными региональный координатор назвал проекты, связанные с искусственным интеллектом, с обработкой большого объема информации, экологической тематики.

"У предприятий сегодня существует значительное количество инструментов поддержки, продвижения, возможностей получить обратную связь от заказчиков. Но важно сделать так, чтобы система работала комплексно. Необходимо создавать не только инфраструктуру поддержки, но и структуру взаимных обязательств. Иными словами, бизнес должен работать не там, где ему выгодно сегодня, а там, где это необходимо государству", - отметил Мисюра.