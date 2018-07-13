Победителей XV кинофестиваля "Балтийские дебюты" наградят 13 июля

ТАСС, 13 июля. Имена победителей фестиваля молодых кинематографистов "Балтийские дебюты" станут известны 13 июля. Церемония закрытия фестиваля начнется в Светлогорске в 19.00.

Справка: Кинофестиваль "Балтийские дебюты" проводится в Светлогорске в июле с 2004 года при поддержке Министерства культуры РФ. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона, Северной Европы и России. Расписание фестиваля включает конкурсную международную программу и программу "Конкурс российских дебютов". В программе "Балтийских дебютов" - творческие встречи и концерты, дискуссии и мировые премьеры, программа для юных зрителей и другое. www.bdff.ru



Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" (организатор XV Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты") создан в 2011 года с целью поддержки и продвижения молодых перспективных выпускников ВГИКа, а также соединения знаний и навыков, полученных за годы учебы в институте с профессиональной практической деятельностью после его окончания. Продюсерский центр "ВГИК-Дебют" с момента основания реализует комплексную программу поддержки молодых специалистов-выпускников ВГИКа, в рамках которой создаются игровые, документальные и анимационные проекты.

Уже известно, что победители увезут с собой приз, изготовленный из венецианского стекла синего цвета по технологии "Тиффани". Центральным элементом приза станет эмблема кинофестиваля "Балтийские дебюты".

Наряду с победителями международного и российского конкурсов, приз вручат и победителю конкурса зрительских симпатий. Традиционно "Лучший фильм" в этой номинации определяется по итогам зрительского голосования.

Представители девяти европейских стран стали участниками XV Международного фестиваля "Балтийские дебюты". Еще восемь дебютных киноработ представлены в "Конкурсе российских дебютов", который проводится впервые.

На фестивале введены дополнительные показы фильмов в связи с повышенным интересом публики к картинам, включенным в международную и российскую конкурсные программы.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Калининградской области.

Международный конкурс

"НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ" (2017, Дания, Швеция) - режиссер Биргитте Стэмозе

"ДОЛИНА ТЕНЕЙ" (2017, Норвегия) - режиссер Йонас Матсов Гульбрандсен

"CКРИПАЧКА" (2018, Финляндия) - режиссер Пааво Вестерберг

"ВИНОВНЫЙ" (2018, Дания) - режиссер Густав Мёллер

"СОГРЕВАЯ МРАМОР" (2018, Литва, Латвия, Хорватия) - режиссер Гедре Бейнорюте

"БАЙГАЛ" (2018, Россия) - режиссер Илдар Ягафаров

"ДОМ ДЕТСТВА" (2017, Швеция) - режиссер Олоф Спаак

"ТИХАЯ НОЧЬ" (2017, Польша) - режиссер Петр Домалевский

"ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ" (2018, Германия, Польша) - режиссер Джулиан Порксен

Конкурс российских дебютов

"СОБИБОР" (реж. К.Хабенский)

"ЦАРЬ-ПТИЦА" (реж. Э.Новиков)

"ДАР" (реж. М.Кукушкин)

"ГОЛОВА. ДВА УХА" (реж. В.Суслин)

"РЕПЕТИЦИЯ" (реж. Н.Соколов)

"ГЛУБОКИЕ РЕКИ" (реж. В.Битоков)

"СЕРДЦЕ МИРА" (реж. Н.Мещанинова)

"ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА" (реж. И.Каграманов)

Программа "Премьера года"

"ТАНКИ" (реж. К. Дружинин)

"ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (РЕЖ. Д. Дьяченко)

"ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" (реж. А. Мегердичев)

"Я ХУДЕЮ" (реж. А. Нужный)

"СПИТАК" (реж. А. Котт)

"РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ" (реж. А. Аравин)

"ТРЕНЕР" (реж. Д. Козловский)

"ЛЕД" (реж. О. Трофим)

"КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ОДМ ИНВАЛИДОВ" (реж. А. Хант)

МИР АНИМАЦИИ / WORLD OF ANIMATION

ПОДКРОВАТНЫЕ МОНСТРЫ - режиссер М.Мошкова

КИНОЗВЕЗДЫ - режиссер Е.Салабай

В ПОГОНЕ ЗА СЕНСАЦИЕЙ - режиссер А.Верещагин

ДИЕТА - режиссер Р.Газизов

БИРЮК - режиссер П.Федорова

ПРО ЕЖИКА - режиссер Р.Газизов

ЕЛКИ - режиссер Р.Шарафутдинов

ТОРНАДО - режиссер А.Котеночкин

ИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ - режиссер С.Курченко

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ! - режиссер Е.Салабай

САМЫЙ БЫСТРЫЙ УДАР - режиссер Р.Сафаров

ИГРА В ГОСТИ - режиссер Р.Газизов

ДЖУВУРУК - режиссер Л. Гринберг

КОЛЯ И СТАРУШКИ - режиссер А.Юдина

СТАРЫЙ ВРАГ - режиссер Д.Ризванов

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ТУМАНОВ - режиссер С.Курченко

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД - режиссер А.Вардазарян

МИР ОДДИ: ЭПЛ И БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ - режиссер Ким Су Ен

ТРАНСПОРТ - режиссер Р.Газизов

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДРУГ - режиссер К.Кравченко

ПЛАТЬЕ - режиссер А.Сысоева

МИШЕНЬ - режиссер А.Лукьянчиков

ПОГРЕМУШКА ДЛЯ МАЛЫША - режиссер М.Поддубная

АРТИСТ - режиссер Ю.Гарибова

МАЛЕНЬКИЙ – МАЛЕНЬКИЙ ВЕТЕР - режиссер М.Соснина

МЕЧТА - режиссер С.Ушаков

ЛЕТАЮЩИЙ БАРСУК - режиссер А.Подколзин

ВАЛЕМОН - режиссер М.Степанова

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЕВЫ - режиссер А.Соколова

ТРИ ТОВАРИЩА - режиссер Н.Наумова

ДИНОЗАВР - режиссер А.Лукьянчиков

ШКОЛА ЗАБОТ - режиссер А.Бахури

КИЖИ - режиссер В.Азеев

КАК НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД - режиссер А.Галкин

ДНЕВНИК ФОКСА МИККИ - режиссер Д.Лазарев

КАК-ТО РАЗ, ДАВНЫМ-ДАВНО - режиссер И.Спорыхина

БУРЯ В ДОМЕ - режиссер Н.Березовая

ДУБАК - режиссер А.Критская

ПОХИЩЕНИЕ - режиссер А.Подколзин

Дополнительная информация, аккредитация СМИ:

Елена Барханская

pr@vgikfestival.com

barhanskayaelen@mail.ru

+7 (915) 307 1475