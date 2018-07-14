День металлурга отмечают в Верхней Пышме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Профессиональный праздник работников АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) - День металлурга - в этом году обещает быть щедрым на поздравления и творческие проекты, рассказали в пресс-службе УГМК. День металлурга – это главное событие года для всех верхнепышминцев, поэтому к празднику в медной столице готовятся особой тщательно. Программа рассчитана на все возрасты, чтобы каждый в этот день получил положительные эмоции и ощутил себя по-настоящему счастливым.

Праздничные мероприятия начались в пятницу с многолетней традиции - возложения цветов к мемориальным доскам директоров предприятия разных лет и памятному знаку "Гильза". Директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин провел торжественный прием передовиков производства, отмеченных за добросовестный труд Почетными грамотами и другими ведомственными и корпоративными наградами. В этом году когорту Почетных металлургов пополнят четыре человека, еще двум будут присвоены звания Почетный метролог и Почетный химик. Всего к профессиональному празднику будет награждено более 300 работников предприятия. На предприятии пройдет торжественное собрание, на которое по традиции приглашены лучшие работники и ветераны завода.

Кульминацией торжеств станет театрализованное представление с участием цехов и подразделений АО "Уралэлектромедь". В субботу на центральной улице города Верхней Пышмы у ДК "Металлург" заводчане покажут 26 оригинальных творческих сюжетов на тему "Любимые телепередачи". В телевизионном марафоне будут представлены "Ералаш", "Международная панорама", "В гостях у сказки", "Спортлото", "Поле чудес", "В мире животных", "Сам себе режиссер" и другие популярные телепередачи. Так, работники медеплавильного цеха покажут зрителям и жюри КВН, где в качестве известных кэвээнщиков выступят плавильщики и разливщики меди. Для выступлений будет сооружена сцена площадью 100 кв. м с экраном в стилистике советского телевизора.

Праздничные мероприятия пройдут и на площади Дворца спорта УГМК. Горожане станут участниками игровых программ: "Как у наших у ворот", "Литературный квартал", квест-игры "Остров сокровищ" и других. Одновременно на городском стадионе развернется серия спортивных турниров по стритболу, футболу и пляжному волейболу. Также жителей и гостей города ждут показательные выступления по силовому экстриму. Культуристы продемонстрируют подъем одной рукой мега-гантели, кантовку покрышки трактора весом 250 кг и буксировку грузовика.

Яркой точкой празднования Дня металлурга станет концерт звезд российской эстрады и красочный салют. Перед верхнепышминцами выступят группа "Рок-острова", Сергей Бубунец, Настя Кудри и "Серебро". Вечернее небо Верхней Пышмы украсит панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема огней до 200 метров.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.