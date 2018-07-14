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Президент поблагодарил Магнитку за экологические проекты

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14 июля, 16:22 UTC+3

Владимир Путин отметил природоохранные усилия Магнитогорского металлургического комбината благодарственным письмом

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ТАСС, 14 июля. Президент РФ Владимир Путин отметил природоохранные усилия Магнитогорского металлургического комбината благодарственным письмом, переданным трудовому коллективу предприятия в ходе празднования Дня металлурга. Об этом сообщили в субботу в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК". 

"Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации", – говорится в письме президента Российской Федерации. ММК стал одним из пяти российских предприятий, удостоившихся такой высокой оценки.

Всего в прошлом году Магнитка осуществила несколько десятков проектов по снижению и предотвращению техногенного воздействия на окружающую среду с рекордным объемом инвестиций более 4 млрд рублей. Среди них реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха (сокращение валовых выбросов в атмосферу на 24,7 тыс. тонн); модернизация газоочистной установки в электросталеплавильном цехе (сокращение выбросов на 1,8 тыс. тонн в год); строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10 (сокращение выбросов пыли минимум на 190 тонн в год).

В 2018 году экологические инвестиции ММК запланированы на уровне 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше показателя прошлого года. Всего же в рамках экологической политики компании до 2025 года предполагается направить на реализацию природоохранных объектов свыше 38 млрд рублей. Из них 21,7 млрд рублей придется на охрану атмосферного воздуха, 10,9 млрд рублей – на утилизацию отходов и рекультивацию нарушенных земель и 5,5 млрд на охрану водных объектов.

Экологическая деятельность Магнитогорского металлургического комбината высоко оценивается экспертным сообществом, органами государственной власти и международными организациями. Так, по итогам 2017 года комбинат вошел в ТОП-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России, составленного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). "Постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, что обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие компании", - сказано в сообщении.

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