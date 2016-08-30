Более 250 рабочих мест создано на новой фабрике мороженого в Перми

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ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Более 250 рабочих мест создано на новой фабрике мороженого, открывшейся в Перми в рамках реализации инвестиционного проекта общей стоимостью 1,05 млрд руб. Как сообщили в департаменте пресс-службы администрации Пермского края, предприятие построено агрохолдингом "Космос Групп".
"Свыше 1 млрд руб. инвестиций, современное оборудование, но самое важное - создание 250 новых высокотехнологичных рабочих мест. Это безусловный успех, а чтобы наш агропромышленный комплекс имел базу для своей продукции, мы также обсуждаем с руководством группы организацию поставок прикамского молока для производства мороженого", - подчеркнул на торжественном открытии губернатор Виктор Басаргин.
"Нам нравится инвестировать в Пермский край, здесь мы действительно находим огромную поддержку и не встречаем административных барьеров, видим только помощь - так и должно строиться взаимодействие бизнеса и властей. Мы будем расширять открывшееся сегодня производство, это будет происходить в три этапа, в конечном итоге планируем перенести в Пермь все производство мороженого. Мы настроены и дальше производить в Прикамье вкусную и натуральную продукцию", - отметил первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО "Космос Групп" Алексей Пьянков.
Как сообщили в департаменте, ввод фабрики позволит Пермскому хладокомбинату "Созвездие" увеличить производственные мощности до 12 тыс. т продукции в год.