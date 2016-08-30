Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 250 рабочих мест создано на новой фабрике мороженого в Перми

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
30 августа, 16:52 UTC+3
Общая стоимость инвеспроекта превысила 1 млрд руб.
Материал из 1 страницы
© Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Более 250 рабочих мест создано на новой фабрике мороженого, открывшейся в Перми в рамках реализации инвестиционного проекта общей стоимостью 1,05 млрд руб. Как сообщили в департаменте пресс-службы администрации Пермского края, предприятие построено агрохолдингом "Космос Групп".

"Свыше 1 млрд руб. инвестиций, современное оборудование, но самое важное - создание 250 новых высокотехнологичных рабочих мест. Это безусловный успех, а чтобы наш агропромышленный комплекс имел базу для своей продукции, мы также обсуждаем с руководством группы организацию поставок прикамского молока для производства мороженого", - подчеркнул на торжественном открытии губернатор Виктор Басаргин.

"Нам нравится инвестировать в Пермский край, здесь мы действительно находим огромную поддержку и не встречаем административных барьеров, видим только помощь - так и должно строиться взаимодействие бизнеса и властей. Мы будем расширять открывшееся сегодня производство, это будет происходить в три этапа, в конечном итоге планируем перенести в Пермь все производство мороженого. Мы настроены и дальше производить в Прикамье вкусную и натуральную продукцию", - отметил первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО "Космос Групп" Алексей Пьянков. 

Как сообщили в департаменте, ввод фабрики позволит Пермскому хладокомбинату "Созвездие" увеличить производственные мощности до 12 тыс. т продукции в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
V Межрегиональный агрофорум "День сибирского поля-2015"
9
Патриарх Кирилл посетил на Соловках футбольный матч между школьниками и чиновниками
9
Губернатор: Сургут может стать транспортным узлом федерального значения
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама