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Уровень безработицы в Пермском крае снизился до 1,39%

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
5 сентября, 14:56 UTC+3
Агентство по занятости населения региона готово предложить безработным около 21 тыс. вакансий
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ПЕРМЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Пермском крае снизился до 1,39%, сообщили в департаменте пресс-службы администрации главы региона.

"По данным Агентства по занятости населения Пермского края, уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае постоянно снижается - в начале года он составлял 2%, в конце августа - 1,41%, в первые дни сентября снизился до 1,39%. Создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы глава региона Виктор Басаргин держит на личном контроле", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе заседания Заксобрания Пермского края Виктор Басаргин, оценивая деятельность регионального правительства за 2015 год, констатировал стабилизацию ситуации на рынке труда. "Уровень безработицы уверенно сокращается, в настоящее время этот показатель составляет 1,68% (май 2016 года. - ТАСС), хотя в начале года достигал 2%. По итогам 2015 года Пермский край был одним из пяти регионов России, где растут реальные доходы граждан. Уровень среднемесячной заработной платы не просто сохранился, а оказался выше на 15%. Это второй результат в Приволжском округе", - подчеркнул губернатор.

Сейчас Агентство по занятости населения Пермского края готово предложить жителям региона около 21 тыс. вакансий. Это в 1,5 раза больше, чем в начале года.

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