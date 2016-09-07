Учебный курс "Бюджетная грамотность" ввели в школах Пермского края

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Новый учебный курс "Бюджетная грамотность" для школьников введен в 10 учебных заведениях Пермского края. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.

"Сегодня в 10 школах и лицеях Пермского края началась апробация нового учебного курса "Бюджетная грамотность для школьников". Это совместный проект Министерства финансов РФ и Всемирного банка. Всемирным банком на конкурсной основе были отобраны три региона, которые участвуют в проекте: Пермский край, Алтайский край и Республика Башкортостан", - говорится в сообщении.

В тестировании курса будут участвовать четыре учебных заведения Перми: лицеи №4 и №10, школы №25 и №102, а также шесть учебных заведений из территорий края: из Краснокамска, Кунгура, Добрянки, Суксуна, Кондратово и поселка Комсомольский Кунгурского района.

Обучение будет проводиться до конца первого учебного полугодия. Курс поможет разобраться в финансовой грамотности на уровне города, региона и страны. Его цель - объяснить, что такое бюджет и откуда в него поступают деньги, кто решает, как их тратить, и может ли обычный гражданин влиять на этот процесс.

Также в регионе в течение двух недель специалисты трех крупных российских банков и нескольких региональных кредитных учреждений проведут в школах, колледжах и вузах лекции о ситуации на финансовом рынке. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского проекта "Дни финансовой грамотности", который стартовал еще в 2011 году и приурочен к Дню финансиста (отмечается 8 сентября).

"В рамках акции в учебные заведения придут специалисты Центробанка, Сбербанка, Газпромбанка, банка "Урал ФД" и других, а также руководители специализированных подразделений ГУВД, представители инвестиционных, финансовых, страховых компаний, финансовые директора промышленных предприятий, специалисты Министерства финансов Пермского края и департамента финансов города Перми", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ранее ТАСС, из федерального бюджета Пермскому краю выделят 506 млн руб. в рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 год". Это самая большая сумма по сравнению со средствами, выделенными другим регионам Большого Урала, участвующих в программе.