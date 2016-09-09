Виктор Басаргин открыл Дом спорта и пожарное депо в Пермском районе

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Прикамья Виктор Басаргин в ходе рабочей поездки в Пермский район открыл сегодня ряд новых объектов. Как сообщили в департаменте пресс-службы администрации главы региона, в селе Гамово начал работу новый Дом спорта стоимостью 60 млн руб., а также новое пожарное депо, которое будет обслуживать 10 населенных пунктов Гамовского сельского поселения с населением более 6 тыс. человек.

"На строительство нового спортивного объекта с тренажерным и универсальным спортивным залами направлено свыше 60 млн руб., из них 30 млн - средства федерального бюджета, более 12,5 млн выделено из краевой казны, еще около 18 млн - из районного бюджета. Комплекс рассчитан на прием свыше 1,2 тыс. взрослых и детей в неделю, что позволит обеспечить возможность для занятий спортом каждому жителю Гамова. Раньше многим, особенно тем, кто занимается спортом профессионально, приходилось ездить в другие населенные пункты", - цитируют Виктора Басаргина в департаменте, отмечая, что недавно в селе был открыт новый межшкольный стадион, который стал одним из 25 подобных объектов, построенных по всему краю.

В департаменте отметили, что глава Прикамья также открыл пожарное депо, которое обеспечит безопасность более 6 тыс. человек. "Это современная, оборудованная по последнему слову техники пожарная часть с четырьмя выездами. Объект обеспечит безопасность для более чем 360 зданий, из которых свыше 200 - жилые дома. В зону реагирования пожарной части попадают также школы, больницы, два детских сада и детская школа искусств, в которых занимаются более 1 тыс. детей", - сказано в сообщении.

"Открытие нового пожарного депо в Гамове - это важное и долгожданное событие, ведь ближайшая пожарная часть раньше находилась в 12 км. Новое пожарное депо будет обслуживать сразу 10 населенных пунктов Гамовского сельского поселения ", - отметил губернатор на церемонии открытия.

Вместе со зданием пожарного депо здесь построен и спортивно-тренировочный комплекс. Площадь двухэтажного здания составляет 1,2 тыс. кв. м. Помимо гаража на четыре машины, здесь размещены диспетчерская, комнаты мойки и сушки спецодежды, помещение обслуживания и хранения пожарных рукавов, а также комнаты отдыха дежурной смены (12 человек), комнаты для приема пищи. Площадь спортивных площадок составляет около 2 тыс. кв. м. Спортивно-тренировочный комплекс включает в себя также смотровую башню, волейбольную площадку, комбинированную спортплощадку, беговую дорожку и полосу препятствий.

Как уточнили в департаменте, в текущем году, кроме объекта в Гамове, уже введено в эксплуатацию депо в поселке Ныроб Чердынского района, а в 2015 году в Прикамье заработали пожарные депо в поселках Кын Лысьвенского района и Всеволодо-Вильва Александровского района.

В следующем году планируется завершить работы еще на семи подобных объектах: пожарные депо строятся в Кунгуре, поселке Яйва Александровского района, проектируются объекты в Перми, Березниках, Кизеле, Чердыни, Соликамске. На их строительство в 2016 году в краевом бюджете запланировано 244 млн руб. Также краевыми властями принято решение о возведении пожарного депо в Чайковском районе, в настоящее время решается вопрос о выделении земельного участка, строительство запланировано на 2017-2018 годы.