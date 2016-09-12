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Новый Дом культуры появился в прикамском селе с населением 900 человек

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
12 сентября, 13:05 UTC+3
В здании также разместится спортивный клуб, библиотека, музыкальная школа и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья
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ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Новый Дом культуры начал работу в деревне Петровка Култаевского сельского поселения Пермского района Прикамья. Население села составляет около 900 человек, сообщают в департаменте пресс-службе администрации главы региона.

"Новый дом культуры с первых дней станет полноценным культурным, информационным и досуговым центром поселка. Жители давно ждали этого события, поскольку старое здание сильно обветшало. Теперь у творческих коллективов появилась достойная площадка, где они смогут оттачивать свой талант и демонстрировать его зрителям. Здесь также смогут расположиться спортивный клуб "Пересвет" и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сюда переедет и музыкальная школа, где занимаются порядка 100 ребят, а также поселковая библиотека – одна из старейших в Пермском районе, в прошлом году отметившая 110 лет своей деятельности", - сказано в сообщении департамента.

"Мы и дальше продолжим серьезное обновление наших культурных учреждений. Только за последние годы в крае появилось свыше 10 новых, современных домов культуры, в том числе и в весьма отдаленных территориях региона", - подчеркнул губернатор Виктор Басаргин на открытии ДК в  деревне Петровка.

Объем финансирования проекта составил более 45 млн руб., из них 33,3 млн - средства ПАО "Лукойл-Пермь", 3,25 млн - районного бюджета, 8,5 млн - бюджета Култаевского сельского поселения.

В конце августа губернатор открыл новый Дом культуры в поселке Тюлькино Соликамского муниципального района с населением около 1300 человек. Здание также было построено в рамках соглашения, подписанного между краевым правительством и компанией "Лукойл".

Ранее Виктор Басаргин отмечал, что в качестве ключевого механизма реализации наиболее значимых инфраструктурных проектов краевые власти видят государственно-частное партнерство. 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Прикамья подписал соглашение с инвестиционной компанией "Регион", которая намеревается привлечь финансирование в проекты строительства в Пермском крае на принципах ГЧП объектов инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма.

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