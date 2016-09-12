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Прикамье получит более 100 млн руб. из бюджета РФ на компенсацию расходов по капремонту

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
12 сентября, 17:51 UTC+3
Около 80 тыс. пожилых жителей Пермского края могут получить 50% или полную компенсацию взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах
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© Артем Геодакян/ТАСС

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Пермский край в 2016 году получит 101,7 млн руб. из бюджета РФ на частичную компенсацию расходов на капремонты общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

Постановление подписал председатель правительства РФ в связи с принятием новых обязательств по компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. "Субъекты РФ представили в Минстрой России данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами Федерации распределены 3,76 млрд руб., из них Пермский край получит 101,7 млн руб. В Прикамье насчитывается порядка 80 тыс. граждан старше 70 лет", - сказано в сообщении.

В департаменте напомнили, что по инициативе губернатора Виктора Басаргина в Прикамье компенсацию расходов на уплату взносов по капремонту в размере 50% с 1 января 2016 года получают одиноко проживающие неработающие пенсионеры и неработающие семейные пары пенсионного возраста, достигшие 70 лет. А 100% расходов компенсируют этим же категориям граждан, достигшим 80-летнего возраста.

Также меры социальной поддержки по компенсации взносов на капремонт предоставляются федеральным льготникам: с 1 июля 2015 года участникам и инвалидам войны, вдовам участников войны, гражданам, пострадавшим от радиации; с 1 января 2016 года - инвалидам 1-й и 2-й групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов. Им компенсируют 50% оплаты с учетом регионального стандарта нормативной жилой площади и минимального размера взноса за 1 кв. м на текущий год. Эти категории получают господдержку в составе ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой на жилищно-коммунальные услуги, сообщают в департаменте.

В краевом бюджете на выплату компенсаций пожилым людям в текущем году предусмотрено 69,6 млн руб. На 1 сентября компенсацию получили 9427 льготников.

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