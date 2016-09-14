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В Прикамье введен в эксплуатацию участок скоростной трассы Пермь-Екатеринбург

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
14 сентября, 16:31 UTC+3
Участок трассы, являющейся частью Европейского транспортного коридора, позволяет ехать машинам со скоростью до 110 км/ч
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© Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Участок трассы Пермь-Екатеринбург с 28 по 40 км (обход Бершети) введен в среду в эксплуатацию в Пермском крае. В торжественной церемонии принял участие губернатор Виктор Басаргин, сообщают в департаменте пресс-службы администрации главы региона.

"Думаю, что многие жители нашего региона будут безусловно благодарны и Министерству транспорта РФ, и Росавтодору, - в кратчайшие сроки выполнены все работы, и сегодня мы вводим в эксплуатацию участок трассы. Уверен, водители оценят качество дорожного строительства. Благодарю всех, кто участвовал в проектировании и строительстве этой дороги, а также в вопросах решения дальнейшего транспортного соединения между Екатеринбургом и Пермью", - цитируют губернатора в сообщении департамента.

По словам начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Тимура Лубакова, на сегодняшний день объем финансирования на ремонт федеральных дорог в Пермском крае составляет около 3,5 млрд руб., большая часть направлена на реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург.

"Мы не планируем снижать объемы строительства и в следующем году. Проектная документация по следующим двум участкам трассы Пермь-Екатеринбург уже готова, по последнему участку - до 85 км - планируем до конца 2016 года получить положительное заключение экспертизы. После этого будем обращаться в правительство для выделения средств на следующие два года, чтобы продолжить реконструкцию трассы, поскольку она является частью Европейского транспортного коридора. Также ведем работы на подъезде от Ижевска до Перми", - подчеркнул он.

Как уточняют в департаменте, реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург Виктор Басаргин держит на личном контроле. Благодаря договоренностям главы региона с федеральным Минтрансом и Росавтодором краевым властям удалось убедить федеральный центр поддержать проект в полном объеме и выделить около 6 млрд руб. из федерального бюджета.

Обход Бершети – современная шестиполосная магистраль, по которой можно передвигаться со скоростью 110 км/ч. Новая трасса обеспечена уличным освещением, барьером для разделения встречных транспортных потоков.

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