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Басаргин и Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Прикамья

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
15 сентября, 16:35 UTC+3
Общий объем средств, направляемых компанией и регионом на реализацию программы до конца 2020 года, оценивается в 7,4 млрд руб.
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© Виталий Невар/ТАСС

ПЕРМЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период до конца 2020 года. Об этом сообщают в департаменте пресс-службы администрации главы региона.

"В соответствии с документом "Газпром" планирует построить межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 719 км, а также три станции приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) для автономной газификации потребителей. Это создаст условия для газификации 109 населенных пунктов в 26 районах края. В свою очередь правительство региона обеспечит сооружение около 856 км внутрипоселковых сетей и подготовит к приему газа 17,2 тыс. квартир и домовладений, а также 186 котельных. Суммарный объем средств, направляемых компанией и регионом на реализацию программы, оценивается в 7,4 млрд руб.", - сообщают в департаменте.

В 2005-2015 году "Газпром" инвестировал в развитие газификации Пермского края около 4,8 млрд руб. Средства были направлены, в частности, на строительство в регионе 22 межпоселковых газопроводов, а также на реализацию пилотного проекта автономной газификации СПГ в ряде отдаленных районов. В результате совместной работы компании и правительства Пермского края уровень газификации региона к началу 2016 года увеличен с 60,8 до 68,2% (в среднем по России - 66,2%), уточняют в департаменте.

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