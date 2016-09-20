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В Пермском крае создан промышленный фармацевтический кластер

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Пермского края
20 сентября, 9:47 UTC+3
Инициатором создания импортозамещающего производства стал губернатор Виктор Басаргин
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ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Соглашение о создании в Прикамье промышленного кластера фармацевтики заключено между правительством региона и ассоциацией "Промышленный фармацевтический кластер Пермского края", сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора.

"Промышленный фармацевтический кластер создан по поручению губернатора Виктора Басаргина региональному правительству. Глава региона озвучил его в ежегодном послании Законодательному собранию Пермского края. Всего в кластер вошло более 10 участников, расположенных на территории городов Перми и Краснокамска. Его якорными предприятиями стали ЗАО "Медисорб" и ООО "Пермская химическая компания". В результате кооперации участников кластера в Пермском крае создается производство более 15 наименований лекарственных средств и фармацевтических субстанций, входящих в число важнейших и жизненно необходимых и в настоящее время преимущественно импортируемых из-за рубежа", - сообщают в департаменте.

Вновь созданный кластер в ближайшее время подаст заявку в Минпромторг России на получение статуса промышленного кластера, имеющего право на дополнительную федеральную поддержку для реализации совместных производственных проектов в области импортозамещения.

Инвестпроекты ЗАО "Медисорб" и ООО "Пермская химическая компания", благодаря поддержке губернатора и правительства Прикамья, уже вошли в перечень комплексных инвестиционных проектов в гражданской промышленности РФ. В первом полугодии 2016 года на уплату процентов по кредитам ЗАО "Медисорб" получило 15 млн руб. субсидий федерального бюджета, а ООО "Пермская химическая компания" - 5 млн руб. Летом на ЗАО "Медисорб" был завершен первый этап проекта – запущена новая производственная линия, выпускающая лекарства по международному стандарту GMP (Good Manufacturing Practice).

В Пермском крае уже успешно функционируют промышленные кластеры "Фотоника" и "Новый Звездный", также созданные по инициативе главы региона.

По данным ресурса "Понятный бюджет. Открытый регион. Пермский край", в 2016 году расходы на здравоохранение составят здесь 20,957 млрд руб. (20,1% в общей структуре расходов регионального бюджета).

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