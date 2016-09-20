Министр ЖКХ отметил Прикамье в числе наиболее подготовленных к отопительному сезону

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Прикамье вошло в число регионов, наиболее подготовленных к отопительному сезону. Об этом министр ЖКХ РФ Михаил Мень доложил президенту страны Владимиру Путину на совещании с членами федерального правительства в Кремле.

"По наилучшей степени подготовки хотел бы отметить город Санкт-Петербург, Пермский край, Ульяновскую область, Республику Алтай, Республику Хакасию", – сказал министр.

По данным министерства строительства и ЖКХ Пермского края, по состоянию на 15 сентября все 5094 объекта социального назначения (учреждения здравоохранения, образования, культуры) готовы к отопительному сезону на 100%. Завершена подготовка к осенне-зимнему периоду 30441 многоквартирных дома. Готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону также составляет 100%.

В этом сезоне начали действовать новые правила, утвержденные правительством РФ: регионы наделены правом отступать от федеральных стандартов по "холодной неделе". Муниципалитет может принять решение о начале запуска отопления в жилые дома, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха ниже +8 градусов. По просьбам граждан муниципалитеты могут подавать тепло в дома и на социальные объекты раньше. Этим правом уже воспользовался и Пермский край.

Во всех муниципальных районах и городских округах края приняты нормативные правовые акты о начале отопительного периода 2016-2017 годов. С 9 сентября в муниципальных образованиях начата подача тепла на объекты социальной сферы, прежде всего детские сады, школы и объекты здравоохранения. С 16 сентября осуществляется теплоснабжение жилищного фонда.

Как отметили в департаменте пресс-службы администрации главы региона, правительство края и муниципалитеты в срок выполнили задачу, поставленную губернатором Виктором Басаргиным – своевременно обеспечить полную готовность социальных объектов и многоквартирных жилых домов к предстоящей зиме. Подготовка к отопительному сезону в Прикамье уже несколько лет подряд носит системный характер. Начиная с апреля, в краевом правительстве регулярно проходят заседания межведомственной комиссии по подготовке к зиме. Это позволяет своевременно выявить муниципальные образования, в которых есть проблемные объекты по теплоснабжению и задолженность за топливно-энергетические ресурсы. На заседаниях МВК совместно с муниципалитетами вырабатывались конкретные мероприятия, чтобы к началу отопительного сезона теплом были обеспечены все потребители.