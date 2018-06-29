Рустам Минниханов: "Кванториум" станет серьезной базой для будущего развития КАМАЗа

29 июня 2018 г. Детский технопарк "Кванториум" посетили сегодня в Набережных Челнах Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Гости осмотрели учебные аудитории и мастерские, ознакомились с новыми методами обучения юных умов основам проектирования и программирования, оценили проекты воспитанников "Кванториума".

Рустам Минниханов отметил, что детский технопарк "Кванториум", открывшийся в Набережных Челнах в 2015 году, стал одним из первых в России. Сегодня здесь проходят обучение 460 детей, которые занимают призовые места в различных конкурсах.

"Главное - мы правильно нашли якорное предприятие. Им стал “КАМАЗ". Автогигант заинтересован, чтобы в Набережных Челнах росли будущие “камазовцы". Те навыки, которые воспитанники „Кванториума“ могут получить в виде дополнительного образования, очень пригодятся им в будущем. Я не сомневаюсь, что этот детский технопарк станет серьезной базой для будущего цифрового развития „КАМАЗа“", - добавил Рустам Минниханов.

Сергей Чемезов отметил большой потенциал детского технопарка и выразил уверенность, что проекты воспитанников "Кванториума" могут найти реальное применение на предприятии "КАМАЗ".

Детские технопарки "Кванториум" – площадки дополнительного образования, на которых учащиеся в проектном формате обучаются перспективным естественно-научным и техническим направлениям, осваивают инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.